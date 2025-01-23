“尹錫悅需要定期接受眼科治療”. January. 23, 2025 07:46. by 高道藝記者 yea@donga.com. 據悉，因涉嫌內亂首領而被拘留關押的尹錫悅總統21日出席憲法法院彈核審理後，前往國軍首爾地區醫院接受了眼科治療。據悉，尹錫悅雖然沒有達到需要住院治療的水平，但需要定期接受治療。 綜合22日《東亞日報》的采訪，尹錫悅方面向收容尹錫悅的首爾拘留所傳達了包括總統主治醫生關於診療必要性的意見。據悉，首爾拘留所的醫務官20日在對尹錫悅進行診療後，提出“有必要接受外部診療”的意見，得到了首爾拘留所所長的批準。尹錫悅方面人士表示：“據我所知，需要定期接受檢查和治療。” 此前，李明博前總統曾在收監的2018年因痼疾糖尿病惡化住進首爾大學醫院，朴槿惠前總統也曾在收監期間因腰椎間盤突出和肩袖肌肉破裂嚴重接受過醫院治療，2021年還住過院。 繼前一天之後，尹錫悅方面23日也表明了將出席憲法法院審理的立場，預計總統警衛處也將繼續“出征警衛”。據悉，尹錫悅前一天換上由拘留所保管的個人西裝，與獄警一起登上了法務部護送車。從護送車通過收容樓圍墻內部正門的瞬間開始，警衛車上前進行護衛。尹錫悅抵達憲法法院大樓下車後，警衛員們開始進行人力警衛。 據悉，尹錫悅回到拘留所後，向教導官交出了穿過的西服和領帶等。根據法務部例規，囚犯只能直接保管內衣類、便服、T恤、短褲等服裝。

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