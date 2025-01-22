“自由地出門觀察人是作家的最佳創作環境”. January. 22, 2025 07:51. by 朴善熙記者 teller@donga.com. “自由走街串巷，看看人們怎麽生活，保持壹定的匿名性，可以毫無負擔地寫作的環境，對作家來說是最佳的創作環境。” 去年獲得諾貝爾文學獎的韓江作家（照片）在小說《不做告別》（2021年）的英文版《We Do Not Part》本周在美國出版之際，接受了《紐約時報》的視頻采訪。據《紐約時報》21日（當地時間）報道，韓作家表示，“自從獲得諾貝爾文學獎後，大部分時間都消失在大眾視線，對於最近發生的事件，我仍在仔細思考。”以濟州4•3事件為素材的《不做告別》由壹直以來向英美圈介紹韓江主要作品的美國蘭登書屋旗下的豪加斯出版社出版。 獲得諾貝爾文學獎後，拒絕個別采訪而潛行的韓作家在接受《紐約時報》采訪時表示：“正在努力回到安靜的寫作生活，在俯瞰小院子的陽光照射的房間裏寫作”，“飄雪覆蓋著去年種的野花。”《紐約時報》補充說：“韓作家的諾貝爾獎（在韓國）得到了像奧運會金牌壹樣的祝賀”，“據說20多歲的兒子因為受到過度關註而備受煎熬，在采訪中拜托不要提及自己。” 韓作家還提到了抵抗諾貝爾文學獎頒獎典禮之前發生的12•3非法緊急戒嚴事態的市民們。她說：“因為知道1979年和1980年的記憶不能重復，所以他們在深夜走上了街頭”，“就這樣過去和現在連接起來了。”她還說明道：“將韓國痛苦瞬間的個人經驗寫成文字，與世界殘酷的受害者、絕對不會忘記他們的人們感到了深深的連帶感”，“將死亡的記憶和活著的現在連接起來，什麽都不讓死，這不僅僅是有關韓國歷史的事情，也是關於所有人類的事情。” 《紐約時報》還介紹了作為詩人登臺的韓作家在執筆小說時，在文章和單詞的選擇上下了很大功夫的軼事。據說，韓作家在小說《少年來了》（英文名《Human Acts》）的編輯過程中，連每個音節都和編輯進行了激烈的討論。《紐約時報》報道說：“韓作家開玩笑地對編輯說‘即使發生意外事故，我們爭論的音節即使語法有些錯誤，也千萬不要隨意改變’。”

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