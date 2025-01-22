中低價引領K-Beauty發展，堅實的生態體系創造成功. January. 22, 2025 07:51. . 最近用完的防曬霜換成了其他產品，再次感受到了韓國美妝（K-Beauty）的競爭力。從幾年前開始，防曬霜以國內獨立品牌生產的產品為主，輪流使用。本來想買新的防曬霜，但是年末收到了法國品牌的防曬霜禮物，所以久違地塗了進口防曬霜，但是用了壹兩次就不用了。塗完防曬霜後，化妝過程中不斷沾上白色粉末，讓人費心，在忙碌的早晨無法動彈。重新換成之前使用的國內產品，在沒有白色粉末壓力的情況下塗抹防曬霜。 美國消費者似乎也看到了產品力出色，價格也十分親和的韓國美妝的競爭力。去年1~10月，韓國化妝品僅在美國就銷售了14.0516億美元（約2萬億韓元）左右，首次在美國進口化妝品市場的占有率上升到了第壹位。雖然還剩下11、12月兩個月的統計，但是與占有率第二的國家法國的差距接近4億美元，因此排名很難改變。而在日本化妝品市場，從2022年開始連續3年力壓法國，穩居進口國第壹的位置。 令人鼓舞的是，這種增長是由韓國的中小企業而不是幾家大企業主導的。最近韓國美妝熱潮的主角是中小•獨立品牌。據中小風險企業部透露，去年1~9月韓國化妝品出口總額的70%左右是中小•獨立品牌產品。SKIN1004、朝鮮美女、TIRTIR、魔女工廠、ANUA等品牌是引領韓國美妝全盛期的主角。 之所以取得這樣的成果，是因為像韓國科瑪（Kolmar）和科絲美詩（COSMAX）壹樣具備世界水平的制造者開發生產（ODM）企業的技術和生產力。擁有獨立品牌的中小企業大部分沒有自己的生產設施，而是委托ODM企業制造。如果拿半導體產業來作喻，獨立品牌相當於半導體設計（Fabless）公司，ODM企業相當於委托生產（Foundry）企業。中小企業之所以能夠不擔心產品力，集中力量進行企劃、營銷、宣傳等，原因就在於此。目前，韓國被認為是全世界從產品企劃到生產、市場營銷、宣傳等美容生態體系最完善的地方。 在構築穩固的生態體系中，中小企業以以突出的創意為基礎的營銷和立即應對顧客需求的速度感嶄露頭角。某獨立品牌高層管理人員表示：“實時掌握國內外消費者對產品的反應，最大限度地反映能夠改善的問題”，“傾聽與消費者最直接接觸的職員們的聲音，果斷地將權限委任給了解當地情況的當地分公司和職員，結果敏捷地應對了全球趨勢。” 去年韓國的化妝品出口額為102億美元（約15萬億韓元），自2012年首次超過10億美元後，12年來首次達到了100億美元。韓國現在和法國、美國等壹起成為了全球化妝品出口強國。今年的前景也比較明朗。除了美國、日本、中國等現有出口國外，韓國美妝風正在中東、非洲、歐洲等地擴散。 期待今年韓國經濟也能像韓國美妝壹樣飛躍。

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