首爾市將在兩年內每月向無住宅家庭支援30萬韓元. January. 21, 2025 08:24. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾市將向今年生育子女的無住宅家庭支援居住費。為了克服低出生率問題，計劃今年投入3.2萬億韓元，向小工商業者補助照顧孩子的服務費用。 首爾市20日表示，將正式啟動包含上述內容的“誕生支援首爾項目第二季”。繼去年發表的項目第壹季之後，新項目包括△照料•居住 △工作-生活均衡及養育親和 △相親•生育等3個領域的87個具體項目。 現有的以新婚夫婦為焦點的居住支援範圍將擴大到育兒家庭。為了讓居住在首爾的無住宅家庭在生孩子後也能繼續住在首爾，計劃在2年內共支援720萬韓元，相當於首爾和首爾外首都圈公寓的月居住費差額。支援對象是今年1月1日以後有新生兒的標準中等收入180%以下的無住宅家庭，可以從5月開始申請。 為了讓中小企業和小工商業者、個體戶不用擔心休業、停業，同時進行育兒，還將運營“針對小工商業者的生育、養育支援3種套裝”。將民間孩子照料服務聯系起來，每名兒童在6個月內最多支援360萬韓元。育兒休職者代替人力人工費也將每月支援246萬韓元，為期6個月。因懷孕、分娩而停業時，租賃費及公共費用最多可支援50萬韓元。從3月開始，壹人個體戶、自由職業者等雇用保險未適用者也可以以雇用保險適用對象的水平得到約240萬韓元的“孕婦生育工資”保障。 另外，還將擴大幫助相親、結婚、生育的政策。去年舉行的2次未婚男女相親活動將增加到4次，計劃在2月的情人節、9月的青年節等舉行。從10月開始，對今年1月1日以後進行結婚登記的中等收入150%以下的新婚夫婦，最多支援100萬韓元的結婚準備及結婚生活費用。

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