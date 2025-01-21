“以歷史性速度和力量行動”……特朗普二期“再次讓美國偉大風暴”拉開帷幕. January. 21, 2025 08:24. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、李智允記者 niceshin@donga.com、leemail@donga.com. “將以歷史性速度和力量解決我國面臨的所有問題。” 美國當選總統特朗普當地時間19日表示：“以明天中午為起點，持續4年的美國衰退將拉下帷幕，將開啟永遠給美國帶來力量、繁榮、尊嚴和自豪感的新一天。” 他宣布，將在就任的同時大規模啟動無需經過議會立法程序就可以推進政策的“行政命令”，迅速完成驅逐非法移民和解散既得利益官僚集團等自己承諾的政策。有分析認為，7年前特朗普一期時首次提出“美國優先主義”，在連任時將會更加積極地推進主要政策。也有分析認為，特朗普最近多次發表侵犯加拿大、巴拿馬、丹麥格陵蘭島等友邦主權的言論，宣布了以力量為先的“擴張主義”。 特朗普當天在華盛頓舉行的慶祝自己大選勝利的“MAGA（再次讓美國偉大）集會”上表示：“我們將結束華盛頓失敗、腐敗的政治勢力和失敗政府的統治。”攻擊現有制度圈、確保大眾支持的特有的“煽動性民粹主義”色彩再次浮出水面。此前，他在2017年第一期就職演說中表示：“從今天開始，權力將從華盛頓移交給國民。” 有預測稱，特朗普在就任的同時將下達100-200多件行政命令。他預告說：“（前任）拜登政府的激進、愚蠢的行政命令將在我宣誓就職的幾個小時內被廢除。明天大家將目睹歷史性的行政命令。”他還說：“昨天有人對我說，‘總統先生，一天不要簽太多字。用幾周時間來做吧’，但我說‘絕對不行’。以後要簽的東西很多，不用擔心。我們不會停止。” 特朗普還暗示，阻止非法移民和擴大化石燃料使用是其就任初期的核心政策課題。他表示：“將阻止對我們國境的入侵，找回我們的財富，解除我們腳下的液體黃金（石油）的封印。”他還宣布，將廢除拜登政府為反對人種、性別認同等歧視而推進的“多樣性、平衡性、包容性（DEI）政策”，取而代之的是民間和政府領域的“實力主義”。 關於經濟領域，特朗普表示：“我們將降低大家的稅金和物價，提高工資，將數千家工廠帶回美國。將以關稅和聰明的政策為基礎實現這一目標。”他還強調：“將生產美國產，購買美國產，雇傭美國人。”

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