車恩京法官向警方申請人身保護. January. 20, 2025 08:30. by 孫俊英記者 hand@donga.com. 首爾西部地方法院部長法官車恩京（音，57歲，司法研修院第30期）在憲政史上首次以涉嫌內亂首領的罪名對現任總統發出拘捕令，就尹錫悅總統支持者闖入法院一事，向警方提出了人身保護請求。 19日淩晨2時50分許，車恩京以“嫌疑人有可能毀滅證據”為由發布拘捕令後，尹錫悅的支持者們闖入首爾西部地方法院，破壞玻璃窗等器物，尋找車恩京。據悉，車恩京當時不在法院內部。對此，車恩京19日上午向警方申請了人身保護，警方計劃從20日上班路上開始保護車恩京的人身安全。 作為中堅法官的車恩京隸屬於首爾西部地方法院民事1-3部，不是專門負責拘捕令的法官。由於對尹錫悅的拘捕令審查在周末舉行，她作為值班法官負責審查。申恩京畢業於梨花女子大學經濟學系，曾在能源經濟研究院擔任研究員，1998年通過了第40屆司法考試。 車恩京作為法務法人世宗律師開始了法律界人士生活，2006年被任命為水原地方法院法官，後在釜山地方法院、大邱家庭法院、仁川地方法院、首爾中央地方法院擔任部長法官，從2023年2月起負責首爾西部地方法院民事1-3部。 車恩京2022年11月24日駁回了首爾中央地方法院刑事抗訴4-1部所屬時任共同民主黨代表李在明的親信、前代表室政務調整室室長鄭鎮相的拘留適當性審查。2022年7月，在前國民力量黨議員張濟元的兒子說唱歌手張勇俊（Noel，25歲）拒絕酒精測試要求並毆打警察事件中，被車恩京判處有期徒刑1年。2014年12月，憲法法院對統合進步黨做出解散政黨的決定時，在憲法法院審判庭上聲稱“今天是憲法法院殺害民主主義的日子”鬧事的權英國（音）律師的駁回重審中，判處了500萬韓元的罰款。

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