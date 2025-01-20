現任總統首次被拘留……法院：“擔心尹錫悅毀滅證據”. January. 20, 2025 08:28. by 宋有根記者、尹明真記者 big@donga.com、mjlight@donga.com. 尹錫悅總統因涉嫌宣布12月3日緊急戒嚴相關內亂首領於19日被拘留關押。發生在去年12月3日宣布緊急戒嚴47天之後的現任總統被拘留，在憲政史上尚屬首次。 首爾西部地方法院部長法官車恩京（音）19日淩晨2時50分左右以“擔心嫌疑人毀滅證據”為由，對涉嫌內亂首領及濫用職權的尹錫悅簽發了拘捕令。尹錫悅涉嫌與時任國防部長金龍顯等戒嚴部隊領導層共謀，宣布違反憲法和戒嚴法等的緊急戒嚴等，以擾亂國憲為目的發動暴動。尹錫悅還涉嫌發布禁止國會政治活動的非法戒嚴布告令一號，投入軍隊和警察封鎖國會，妨礙解除戒嚴要求案的表決。 尹錫悅18日親自出席拘捕令實質審查，在約45分鐘的時間裏主張“戒嚴是為了國政運營正常化的決斷和統治行為”，但法院沒有接受。法院要想發布拘捕令，除擔心毀滅證據外，犯罪嫌疑的解釋程度也很重要。法律界分析認為，法院認為尹錫悅的內亂首領嫌疑已經查明。 成功拘留尹錫悅的公調處計劃對尹錫悅進行追加調查後，預計將於24日前後移交檢察機關。因為公調處沒有對總統的起訴權。此後，檢察機關經過補充調查，預計於3月5日前後對尹錫悅進行拘留起訴。公調處和檢察機關就內亂嫌疑人的拘留期限共20天達成了協議。 尹錫悅方面的律師團當天發表題為《是日也放聲大哭，法治已死，法律良心消失》的聲明，並表示：“發布了荒唐的拘捕令，連尊重司法部的判斷都難以說出口。”國民力量黨緊急對策委員長權寧世強調：“共同民主黨代表李在明如果嫌疑被確認，同樣要被拘留，應該遵守公平性原則。”共同民主黨則表示歡迎說：“這是符合全體國民實時目擊的內亂犯罪的主謀的常識性的法院判斷。”李在明代表當天沒有直接提及尹錫悅的拘留問題。

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