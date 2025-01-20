醫科大學增員政策出臺後1年…專科醫生遲遲不歸. January. 20, 2025 08:27. . 去年2月6日，政府將全國醫科大學入學名額從3058名增加到了5058名。這是自1998年以後時隔27年再次增加醫科大學招生名額。保健福祉部長官趙圭洪當時表示：“考慮到因急速的老齡化而增加的醫療需求等，以到2035年為止醫生人數將不足1.5萬人的供需預測為基礎，決定了醫科大學的增員規模。”反對醫科大學增員政策的專科醫生和醫大學生離開了修煉醫院和學校。 現在專科醫生和醫科大學的學生都在做什麽呢？過半的專科醫生就職於其他醫院，而不是修煉醫院。提出休學申請的醫大學生要麽打工，要麽做積壓的學習。還有壹部分人為了換學校重新參加了高考，還去海外旅行。醫大學生團體表示今年也將提交休學申請，醫療界甚至預測說，3月份入學的新生實際上也會集體休學。 這段時間以來，他們完全沒有機會回來嗎？政府去年3月20日公布2025學年度各大學醫學院入學名額時，專科醫生動搖了。以地方醫科大學為中心確定增員後，認為無法再挽回。但是專科醫生團體出面進行了管制。政府表示不會對離開醫院的專科醫生進行處罰時，他們也動搖了。但是，當時醫科大學教授們誤以為政府的方針是處罰，為了與弟子專科醫生步調壹致，決定休診，因此回歸的可能性消失了。政府改變方針，對專科醫生全部進行辭退處分時，專科醫生內部也掀起了風波。專科醫生團體也進入了內部管制局面。 他們在去年12月招募明年上半年新住院醫師時，動搖最大。近1年來，放棄修煉的專科醫生們非常清楚浪費了寶貴的時間，心理上有很多矛盾。大多數大型醫院專科醫生都認真考慮過申請住院醫師。但是，由於12•3緊急戒嚴，進入彈劾政局後，這種動向消失了。在今年3月恢復修煉的住院醫師招募中，報名人數仍處於低水平。 那麽，現在該放手不管了嗎？既然醫生團體要求“拿出醫科大學教育方案”，政府就應該提出能夠說服他們的具體對策。不能只提出確保教員和設施所需的預算，還要制定到什麽時候為止、如何確保的具體方案。明年的醫大定員也會包括裁員在內回到原點進行討論，因此應該靈活地進行協商。醫療界也應該放棄“2026學年度醫科大學定員0名”等不現實的主張，拿出合理的方案。各項民調顯示，認為醫生不足的輿論仍然占上風。也有很多專科醫生因兵役問題而苦惱。到明年醫科大學定員確定的5月末為止，剩下的時間不多了。醫科大學教授也可以說服弟子專科醫生。 醫療空白的損失最終會原封不動地轉嫁給患者和國民。政府去年通過應對醫療空白和修煉醫院預付金等投入了2.8895萬億韓元的健康保險財政。但願不會發生史無前例的連續2年專科醫生離崗和醫大學生休學的事情。政府和醫療界應先見面進行溝通。

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