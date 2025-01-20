法院深夜騷亂和煽動……真的是2025年發生在首爾市中心的事情嗎？. January. 20, 2025 08:27. . 19日淩晨，在首爾西部地方法院對尹錫悅總統發出拘捕令後，聚集在法院前的支持者擅自闖入法院大樓，大鬧一場。針對法治主義最後堡壘法院的恐怖襲擊在憲政史上尚屬首次。當天下午，示威者們試圖重新集結到正在進行彈核總統審理的憲法法院。 當天發生在首爾西部地方法院發生的暴力事件令人震驚，令人難以相信事情發生在模範新興民主國家首都的中心。當天淩晨3點左右，法院發布尹錫統拘捕令的消息傳開後，數百名總統支持者沖破警察的阻攔線，越過法院圍墻，用從警察手中搶來的裝備和現場的鐵制器物及滅火器等砸碎了法院的玻璃窗和外墻，沖進了法院建築物內。在阻止暴徒的過程中，42名警察受傷，公調處調查官也遭到毆打。他們還對沒有武裝的平民和采訪團行使了暴力。直到警察動員1400名警力鎮壓示威者們為止的3個小時裏，西部地方法院屬於無法無天的地帶。 暴徒們盯上的是簽發拘捕令的法官。他們喊著“找出拘捕令法官”，進入了法院大樓內部，法官室所在的五層和六層實際上也受到了破壞。如果當時法官還在辦公室裏，不知道會遭什麽殃。誰能想到，能在在被認為是最安全城市——首爾市中心目睹，只有在南美等第三世界才會偶爾發生的恐怖襲擊法院法官事件? 據悉，當時現場極右油管博主們談論“國民抵抗權”，煽動暴力示威。這是否定民主主義原理和法治主義的嚴重犯罪。不僅是在法院鬧事的人，就連煽動暴力的人也要徹底調查並嚴懲。 對於尹總統支持者實施的暴力事件，最應該感到責任重大的人就是尹總統。尹總統靜坐官邸時向支持者口稱“愛國公民”“熾熱的愛國心”，一直被批評是在煽動反對逮捕自己的示威。但在當天下午，他通過獄中聲明要求“用和平的方法表達意見”，並要求警方“更寬容的態度而不是強硬應對”。這是將支持者暴力事件歸咎於警察強硬鎮壓的發言。當年針對非法罷工和示威，稱之為“卡特爾”，並比任何人更指示強硬應對的，不正是總統本人嗎? 執政黨也要求：“不能單方面向示威者們追究暴力責任。對於在民主勞總等其他非法集會中看不到的警察過度應對暴力行為，要迅速充分查明真相。”不僅沒有敦促嚴懲法院騷亂勢力，反而指責警方的應對，真是賊喊捉賊。尹相現議員提及暴力事件前一天越過西部地方法院圍墻被捕的示威者們，表示“很快就會被訓誡（後獲釋）”“感謝愛國公民”。主持保守集會的全光勛牧師還煽動稱：“強行進入首爾拘留所，把總統帶出來吧！”為什麽不把尹議員和全牧師的煽動當作問題呢? 外國媒體緊急報道了史無前例的現任總統被拘留和史無前例的法院騷亂事件。一個多月前，緊急戒嚴因國會的迅速決議而告吹後，外國媒體曾作出“韓國民主主義的恢復力”的積極評價。但在圍繞執行總統逮捕令的武裝和公共權力對峙之後，又發生了法院恐怖事件，令人擔心國家威信和對外信譽會下降多少。不管支持者們是否違法，總統都像暴徒們的“靠山”一樣，通過“將戰鬥到底”的獄中信息煽動輿論。這樣的總統，不能與這樣的總統劃清界限的不負責任的執政黨，正在把整個國家推向不惜物理沖突的混亂。

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