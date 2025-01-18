尹錫悅站在了現任總統首次被拘捕的十字路口. January. 18, 2025 07:42. by 許桐準 hungry@donga.com. 高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日申請對因宣布12月3日緊急戒嚴而涉嫌內亂頭目的尹錫悅總統的拘捕令。這是尹錫悅宣布緊急戒嚴45天後，也是法院發布首次逮捕令17天之後。尹錫悅繼憲政史上首次以現任總統身份被捕後，又面臨拘捕前接受嫌疑人審問（拘捕令實質審查）的不名譽。 公調處當天以涉嫌內亂頭目及濫用職權妨礙行使權利為由，申請了對尹錫悅的拘捕令。公調處在申請拘捕令之前的上午10點通報尹錫悅接受調查，但尹錫悅再次未予回應。尹錫悅15日被押送到公調處後，在首次嫌疑人調查中說明戒嚴正當性後，一直拒絕所有陳述；16日則以健康為由拒絕接受調查。由此，公調處認為沒有必要進一步調查，沒有進一步要求尹錫悅接受調查，申請了拘捕令。 尹錫悅涉嫌宣布非法緊急戒嚴、動員軍隊和警察封鎖國會等。尹錫悅方面則針對共同民主黨濫發國務委員等公職人員弹劾訴訟、削減主要預算等問題聲稱：“是以高度的政治行為宣布了緊急戒嚴。不是司法部的審查對象。”但公調處認為，這不屬於憲法上宣布戒嚴的條件“戰時事變或相應的國家緊急狀態”等。 公調處表示，已拿到了檢方掌握的軍方和國情院相關人士陳述的調查記錄，其中包括尹錫悅指示“即使開槍也要破門而入，把議員們拉出來”“把（國民力量黨前代表韓東勛、共同民主黨代表李在明、國會議長禹元植等人）全部抓起來、全部收拾掉！”。 對尹錫悅的拘捕令實質審查最早將於18日舉行。據悉，尹錫悅是否親自出席拘捕令實質審問尚未決定。法律界認為，尹錫悅拒絕接受逮捕令執行和嫌疑人調查，因此法院下達拘捕令的可能性很大。公調處計劃，如果掌控尹錫悅本人，將在25日前後結束調查，並將案件移交給檢察廳特別調查本部（本部長朴世鉉，首爾高等檢察廳檢察長）。

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