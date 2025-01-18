包圍法院，發文威脅法官……還有靠煽動憤怒賺錢的油管博主. January. 18, 2025 07:42. . 自從尹錫悅總統被捕以來，極端支持者的政治意願表達已經超過了限度。在預計申請拘捕令的首爾西部地方法院周圍，數百人從16日起聚集，用“人墻”堵住法院正門，並高喊“法治已經死亡”等口號。有人躺倒在地或與警察發生肢體沖突，這是無視法院100米以內不允許集會的現行法律的行為。不僅如此，還出現了針對駁回總統逮捕適當審查的首爾中央地方法院法官的恐怖威脅文章。15日，在尹總統被捕的京畿道果川公調處附近，還發生了50多歲男子自焚事件。 這種極端現象是部分極端支持層無法承受自己的期待感與現實背離而出現的。利用他們的憤怒和挫折的油管（YouTube）博主也對情況惡化負有很大的責任。他們在光化門、漢南洞官邸前等強硬支持層舉行集會的地方進行了競爭性的現場直播。部分油管博主還毫不猶豫地煽動“警衛處開火”，示威參與者在油管上“打賞”（超級聊天）予以響應。這是發言越過激收益就越多的惡性循環結構，是把緊急戒嚴和弹劾引發的社會矛盾用於商業的行為。據悉，在第一次試圖逮捕後的一周（6日至12日）裏，韓國油管頻道中超級聊天收益前10人中，有9人是強硬保守或極右博主，僅超級聊天打賞就平均達到1.7億韓元。 尹總統對極端油管博主表現出關心，提高了其地位。國民力量黨的政客們可能也受到了保守層集結現象的鼓舞，沒能發出違逆這幫孤島般人群的聲音。在此期間，部分不自覺的宗教人士或極右油管博主發表了有關利用死亡和殉教的低於常識的煽動發言。 我們歷經了內部分裂、外受挑戰的國難時期。雖然支持的總統被弹劾帶來的失落感很大，但不能容忍極端的行動。正是這種時候，朝野領導人應該用節制的話和行動展現團結的領導力。他們的言行將得到正確的記錄和嚴正的評價。

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