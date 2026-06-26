美副國務卿稱韓國是供應鏈多元化核心夥伴 將推動強化韓美日早期預警系統

“韓國是爲供應鏈多元化與穩定而付出努力的（美國的）關鍵夥伴。”美國國務院負責經濟事務的副國務卿雅各布•赫爾伯格（照片）在接受《東亞日報》書面采訪時如此強調，並表示美國正爲“防止半導體、關鍵礦物、電池材料等關鍵戰略品目供應鏈斷裂，著力強化‘韓美日三國早期預警系統’倡議”。韓美日三國早期預警系統是這樣壹個合作機制：三國實時共享半導體、關鍵礦物等尖端技術相關戰略品目的供應鏈異常征兆，並在發生供應中斷等問題時進行先發制人的應對。赫爾伯格副國務卿還表示：“美國爲加強經濟安全，將持續推進旨在分散風險並實現多元化的供應鏈措施。”這被解讀爲意在降低對中國的高度供應鏈依賴，並以韓國等盟友與友好國家爲中心構建穩定供應鏈。曾擔任軟件企業Palantir高級顧問的他，被視爲唐納德•特朗普第二任美國政府內部主導人工智能、半導體、關鍵礦物等戰略技術領域對華牽制及供應鏈重組的核心幕僚。據悉，爲穩定供應尖端技術領域核心材料矽並防備與中國競爭，由他主導構建了以韓國等主要友邦國家爲成員國的“矽和平（Pax Silica）”聯盟。赫爾伯格副國務卿強調：“特朗普總統與李在明總統共同承諾，將通過礦物采掘與精煉領域的官民合作，穩定並多元化關鍵礦物供應鏈”，“在規模達3500億美元的‘韓美戰略投資基金’中，將關鍵礦物項目列爲優先支持對象，也包含在此項承諾之中。”這預示了去年韓美首腦達成的大規模對美投資協議中，關鍵礦物領域同樣可能被重點考慮。他還表示：“若對美投資協議得到落實，韓國對美國産能源資源的采購將大幅增加。”申晋宇 niceshin@donga.com