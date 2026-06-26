“需要黨代表嗎？”……不管是執政黨還是在野黨，都需要問的問題

首爾市長吳世勳24日表示，善於爭鬥的黨代表（黨首）獲得政治利益、生存更久的政治風氣是可恥的事情，並提出了“有必要非得有黨代表嗎”的問題。意思是說，以黨代表爲中心的黨運營方式正在引發不必要的理念化和矛盾。正如他所說，共同民主黨前代表鄭清來和國民力量黨代表張東赫此前曾煽動對對方陣營的強硬支持層的敵意，維持了自己的地位。他們現在也只關注強硬黨員。鄭清來在黨內要求對地方選舉結果負責的要求下，還堅稱自己是“黨員派”，試圖連任，張東赫在議員們要求他辭職的情況下，也主張自己的去留是黨員們決定的問題。雖然黨代表選舉中反映黨員投票，但黨代表代表整個政黨。政黨的主要活動是立法、預算審議等，由院內議員主導。這樣制定的法律和預算等直接關係到國民的生活。這就是黨代表不能依靠強硬支持層、只強調理念鮮明性的原因。但是，鄭清來一直熱衷於通過“清算內亂可能需要10年時間”等發言刺激支持層。去年9月，強硬黨員提出抗議後，朝野院內代表在一夜之間推翻了特檢協議。雖然議員們一致認爲不能進行否定6月3日選舉結果的全國重新選舉，但張東赫在24日出院後仍一再提出同樣的主張。他之前還重複了極端油管博主關於“部分候選人得票相同”的陰謀論。實際上，兩人在當選代表後的10個月裏，一次也沒有舉行過旨在緩解僵硬政局的朝野代表會談。在極端對峙的情況下，主導需要超越黨派合作的對美投資特別法、中東戰爭應對補充預算案等妥協的不是兩人，而是朝野兩黨院內代表。黨代表之所以能夠左右黨的運營，是因爲在議員公推過程中具有強大的影響力。不能再放任惡意利用其權力、將國會推向沒有出口的對決，在此過程中獲得利益的敵對共存的惡性循環。美國沒有黨代表，而是由院內代表領導黨。韓國也從21世紀初起多次討論取消黨代表的中央黨體制、改爲院內政黨的政治改革問題。對話消失的敵對政治已經超過了限度，現在是時候認真重新開始討論的時候了。