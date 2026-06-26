“三電-力士槓桿”的逆風，現在需要完善



金融監督院院長李粲珍22日坦言，對實行三星電子-SK海力士單一股票爲槓桿的槓桿型上市指數基金（ETF）感到後悔。政府高官承認政策失敗並不是常見。李粲珍甚至強烈表示，“哪怕是躺在地上阻攔，也要把它攔住”。聽了這話，真想問一句：“爲什麼不早點躺下來阻止呢？”



在線理財論壇上出現了“金融監督院院長沒能阻止商品上市，無能”“政府把散戶們變成了乞丐”等露骨的指責。最終，金融監督院在兩天後發佈公告稱：“這是爲了警告投資者損失的危險，強調保護投資者的安全裝置的必要性。”



金融監督的負責人公開承認政策失敗，是因爲槓桿ETF的副作用很大。單一股票槓桿商品以韓國“半導體兩大巨頭”三星電子和SK海力士爲標手，根據其股價漲跌實行正負兩倍跟蹤。推出該商品的初衷，是爲了給投資者提供更多投資機會，推動韓國資本市場發展，同時吸引美元進入國內，緩解韓元匯率過高的問題。



但是，相比其正面功能，它加劇市場變動性的問題更大。李粲珍發言的第二天，單一股票槓桿16種商品的股價比前一日平均下降超過25%。外國人拋售半導體股票後抄走美元，韓元對美元的匯率反而上漲。推出該商品前匯率是1504韓元左右，現在已經超過1550韓元。雖然美國上調基準利率的前景帶來的美元強勢影響很大，但股票變動性也起到了一定作用。



三星電子-SK海力士的槓桿影響導致美國和歐洲等世界股市下跌，甚至出現了“尾巴動搖身體”的說法。美國華爾街專家們認爲，該商品正在成爲加劇變動性的投機手段。



三星電子和SK海力士的風向標美光的業績在當地時間24日刷新了歷史最高紀錄，25日韓國綜合股指隨後上漲超過5%，但人工智能泡沫論仍未熄滅。隨着美國預告上調標準利率，人工智能企業的資金籌措費用不斷上漲。如果擔憂成爲現實，處於人工智能熱潮前方的韓國半導體股將面臨危險。



有必要以在暴雨來臨之前準備好雨傘的心態，儘快完善單一股票的槓桿商品。爲了控制過度的投機行爲，規定每日週轉率或增加投資者事前教育時間也是一種方法。



有必要積極調查證券公司是否陶醉於市場火熱行情，爲爭奪業績展開了過度競爭。目前，市場已多處可以感知過度營銷的跡象。此前還有人質疑稱，除單一股票槓桿商品外，部分基金管理公司在太空探索公司上市前，對外宣傳其ETF已經確定能獲配公募股。在過熱的市場氛圍中，相關產品很可能稀裏糊塗地被倉促推向投資者。



雖然監查院對金融當局進行了監查，但當局也要回顧一下市場監督是否存在漏洞。進入今年以來，隨着韓國綜合股指急劇上漲，雖然出現了需要應對股市下跌對策的聲音，但是當局發出的警告卻微乎其微。須認真聽取，政府擔心給韓國綜合股指的輝煌業績潑冷水而消極應對的批評。

