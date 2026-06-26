李在明在韓國戰爭紀念詞中未提及朝鮮，“將使之無需戰鬥”

韓國總統李在明25日在韓國戰爭（6·25戰爭）第76週年紀念致辭中表示：“一定要以強大的國防力量守護國民和領土，打造無需擔心戰爭爆發的、真正和平的韓半島。”他在就任後首次出席韓國戰爭紀念儀式，再次強調自主國防和韓半島和平原則。李在明當天上午出席在京畿道水原會展中心舉行的紀念儀式，並表示：“我相信這是我們能給獻出生命和青春保衛這個國家的英雄們的最切實的回報。”李在明當天在2000字左右的紀念詞中沒有提到朝鮮、朝核問題。分析認爲，這延續了與朝鮮進行對話與溝通的意志。李在明承諾擴大參戰有功者的補償。他說：“對於爲了國家的特殊犧牲和獻身，必須給予特別的補償和應有的禮遇。”他表示：“從5月20日開始，把參戰有功人員報勳團體的會員資格擴大至遺屬的《參戰有功者法》修正案正在施行。要更加牢固地進行制度上的支援，讓爲了國家的獻身精神不止步於當代，能夠一代一代自豪地傳承下去。”當天，韓國政府向韓國戰爭時期取得戰果卻未能得到認可的非正規軍功臣金章成（音）授予忠武武功勳章，向李永福（音）和全河正（音）授予花郎武功勳章。李在明在參戰有功人員慰勞宴上表示：“國家不是差點消失嗎? 多虧那些獻出青春和生命、獻身和犧牲的人們，韓國才成長爲受到全世界關注的國家。”李在明當天下午在青瓦臺主持的首席祕書·助理會議上表示：“應該把現在以突擊步兵爲中心的、以義務兵爲主的國防體系，轉變爲以尖端裝備和技術爲中心的智能強軍，通過以職業軍人爲中心的選擇性募兵制，實現軍隊新的轉型。”這是他在前一天視察延坪島海軍陸戰隊時表示“將盡量減少義務兵，通過募兵制讓軍隊成爲人們可以選擇的職業”之重，再次強調調整軍隊結構的必要性。朴訓祥 tigermask@donga.com