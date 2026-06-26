法國作家韋爾貝：“人類曆史是蒙昧主義與啓蒙主義的鬥爭”

“所有科學進步與發現，既可能給我們帶來利益，也可能被惡意利用。火是這樣，放射線也是如此。人工智能同樣不過是那樣的工具。”25日，“2026首爾國際圖書展”進入第二天，在首爾江南區會展中心，在韓國也擁有深厚讀者群的法國小說家貝納爾•韋爾貝（65歲）于新長篇小說《靈魂的華爾茲》（出版社：開放的書）韓國出版座談會上如是說。這位稱“對我而言，人工智能已經是過去的主題”的作家強調，在人類曆史上，新技術的登場總是在反複上演。新作是壹部將“回望曆史”這壹構思推向極致的小說。主人公以曆史上多個人物的身份經曆前世，既曾作爲尼安德特人生活，也轉生爲古代哲學家畢達哥拉斯。小說源于作家的自身經驗。“我很早以前就沈迷于通過回溯冥想來體驗前世。我曾遇見的壹位靈媒說，‘妳經曆過111次前世’。雖然無法確認真僞，但用作小說素材已是綽綽有余。作品中經曆前世身爲埃及女性的場景，也是源自我前世曾是女人的故事。”韋爾貝作家表示，于他而言，體驗前世“不是相信與否的問題，而是壹種實驗”，“通過這樣的嘗試，會讓人領悟到：活著活著雖然容易只埋頭于今生，但‘原來並非僅有此生，也曾有過其他生命啊’。”他還說：“也能夠理解作爲男性難以理解的女性視角。”自稱爲“曆史狂”般熱愛曆史的韋爾貝作家，將人類史定義爲“蒙昧主義與啓蒙主義的對立”。“既存在想讓我們退回到過去、被野蠻和奴隸狀態所束縛的力量，也存在提升精神、讓靈魂走向成熟的力量。我認爲人類曆史，終究是啓蒙主義對抗蒙昧主義的鬥爭史。”循著這壹脈絡，他也對世界各地問題所遭遇的“漠不關心”表達憂慮。“只看今天早上的新聞，就能知曉蒙昧主義的實例。在阿富汗，9歲的女童們至今仍被強制結婚並遭受性暴力。在朝鮮，獨裁體制強加極權主義，將國民變成奴隸般的存在。然而，最令人擔憂的是，全世界卻抱著‘隨它去吧’的態度，未作出什麽特別反應。”金素敏記者 somin@donga.com