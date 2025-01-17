韓銀總裁李昌鏞：“戒嚴導致增長率放緩…應盡快編制追更預算”. January. 17, 2025 07:51. by 姜宇錫記者 wskang@donga.com. 韓國銀行總裁李昌鏞強調說：“應該盡快編制追加更正預算。”也就是說，受戒嚴和彈劾政局的影響，去年第四季度（10月至12月）經濟增長率很有可能低於0.2%，因此急需制定除貨幣政策以外的經濟刺激政策。 李總裁在16日韓國銀行金融通貨委員會貨幣政策方向會議結束後舉行的記者見面會上表示：“從韓銀的立場來看，我認為現在應該進行追加更正預算。”但是他還補充道：“選擇困難的個體戶作為目標比較好，以全體國民為對象是不可取的。”據分析，這是對共同民主黨推進的“全國民25萬韓元支援金”表示反對的意見。 李總裁還表示：“要想彌補因外部因素而放緩的增長率，需要15萬億~20萬億韓元規模的追加更正預算”，甚至提到了具體的數據。他解釋說：“不是通過追加更正預算人為地提高增長率，而是要彌補因外部因素而鈍化的水平。希望在時機方面盡快采取行動。” 李總裁之所以提及追加更正預算的必要性，是因為政治不確定性使增長率進壹步下降。他說：“從本月初為止的數據來看，消費、內需、建設景氣等（數值）比預想的要低很多”，“去年第四季度的增長率是0.2%，但有可能進壹步下降。” 李總裁認為，根據政治矛盾持續多久，戒嚴事態對金融市場的影響也會有所不同。他判斷稱，“今年第壹季度（1~3月）以後的增長率將如何變化，取決於政府是否采取財政政策、憲法法院程序是否恢復正常等。”

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