漢南洞集會不再……果川-義王遇麻煩. January. 17, 2025 07:51. by 李秀蓮記者、釜山=金和永記者 lotus@donga.com、run@donga.com. 開始調查尹錫悅總統的京畿道果川市高級公職人員犯罪調查處（公調處）和京畿道義王市首爾拘留所一帶的集會正在增加。相反，首爾市龍山區漢南洞總統官邸一帶曾經持續不斷的支持尹錫悅和反對尹錫悅的集會，在總統被捕後逐漸消失，恢復了日常生活。 16日上午，在果川政府大樓公調處附近，尹錫悅支持者們繼續前一天開始的通宵集會。他們高喊“彈劾無效”“解散公調處”等口號。在附近路燈上貼上大型太極旗的總統支持者趙亮建（音，67歲）表示：“不正當選舉將被揭露。今後將繼續鬥爭。” 隨著總統支持者的聚集，首爾拘留所前變成了“集會集結地”。15日和16日接連來到這裏慘加集會的黃賢雅（63歲）說：“看到總統都被捕了，我覺得‘真是冤枉’。我的想法是國民應挺身而出，因此慘加了示威。”當天，在公調處和首爾拘留所前分別聚集了500人和600人（警方非正式推算）。 釜山等地也舉行了反對彈劾的集會。最近，保守團體“國家利益論壇”連日在釜山市釜山鎮區西面站前舉行“守護尹錫悅總統的釜山市民大會”。起初只有10多名左右的集會慘加者，在總統被捕後最近增加到了100名。18日，在被稱為“保守心臟”的大邱也預告了支持總統的集會。 贊成逮捕及彈劾總統的陣營也在繼續舉行集會。16日晚7時，在首爾市鐘路區松峴洞松峴公員，“燭光勝利轉換行動（燭光行動）”舉行了譴責尹錫悅的集會。 一段時間以來，在支持和反對總統的集會針鋒相對的漢南洞，居民和商人們表示：“現在可以回到和平的日常生活了。”居民李某（38歲）說：“因為噪音感到壓力，曾到酒店躲了3天左右。幸好現在平靜了。”經營咖啡屋已有8年的金某（50歲）說：“因為部分集會慘加者亂扔垃圾、路邊小便、暴力行為等，每天都會報警一次。雖然和平已經到來，但顧客們再次來到店裏還需要一段時間。”附近建築物的管理人員姜某（69歲）表示：“設置在人行道上的集會帳篷阻止通行，行人走在大樓前的私有地，導致部分砌塊被破壞。每當看到集會帳篷時，我都會氣憤不已。” 隨著示威隊伍的消失，漢南洞一帶的交通困難也得到了緩解。據首爾交通門護網站透露，16日漢南大路一帶的車輛通行速度為每小時22-44公裏，比一周前（時速9-11公裏）有所提高。

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