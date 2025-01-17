期待已久的遊客沒來…卻只見中國企業“入侵”韓國. January. 17, 2025 07:51. . 2021年9月公開的《魷魚遊戲》第壹部在奈飛（Netflix）歷史上首次突破1億戶觀眾，票房成績空前火爆時，韓國充滿了慶典的氣氛。全世界的遊客來到韓國拍照留念，並在明洞買了綠色運動服和焦糖餅。韓國文化觀光研究院甚至發表回歸分析結果稱，如果以魷魚遊戲為契機呈現K內容，訪韓遊客將翻壹番。 遺憾的是，《魷魚遊戲》第二季在戒嚴和彈劾風暴中於去年12月26日公開。雖然壹舉包攬了全球收視排行榜的第壹名，但只有奈飛享受了盛宴，內需市場卻處於沈痛的氛圍。當天，時任代理總統韓悳洙主持召開“第九次國家旅遊戰略會議”，將年度訪韓遊客最終預測值下調至1630萬人，低於當初的目標1700萬人。因為戒嚴事態，進入12月以後訪問韓國的遊客驟減。特別是在遊客流入比重第壹的中國，政治敏感度很高，預計打擊會很大。 歲末年初，市場沒有傳來期待已久的中國遊客的消息，而是傳來了中國企業進軍韓國的消息。已經以“石頭（Roborock）”品牌俘獲主婦們的芳心，占據國內機器人吸塵器市場第壹位的小米15日召開了韓國分公司成立正式記者招待會。全球電動汽車出貨量排名第壹的比亞迪也於16日在韓國正式推出了轎車品牌。在大學路，受疫情影響於2021年撤離的中國版大創“MINISO”重新開設了賣場。 壹想到20多年前看到13億人口市場後進軍中國的三星、SK、現代汽車、LG，真有種滄海桑田的感覺。自美中矛盾成為常態風險以來，韓國企業的中國法人、中國工廠正在陸續撤出，而中國企業卻開始逆向進軍韓國。 根據韓國貿易協會去年公開的報告書，我們正親眼見證中國進軍海外的“第3次浪潮”。第1次浪潮（2001~2008年）是以海爾、華為等代表性企業為首的戰略性出口。第2次浪潮（2008~2018年）是與擁有吉利-沃爾沃、海爾-GE等先進技術的海外企業進行並購（M&A）的嘗試。而從2018年至今，在第3次浪潮中，中國通過阿裏和Temu等軟平臺拓展本國品牌領土，滲透到韓國市場。 問題是，由於低增長，在國內消費者中上升的“性價比”趨勢，即“不管是中國產還是什麽，只要能用就行”的新黑貓白貓論與這樣的中國夢相吻合。更令人擔心的是，現在中國產品在技術力方面，智能手機和電視等整個產業以比想象中更快的速度上升的事例隨處可見。 壹半是選擇，壹半是強制，成為韓國新的出口市場的美國也以本國中心主義為基調，開拓起來並不容易，旁邊的中國正在以我們之前不知道的新面貌推進。如果問相關業界，就會得到“中低價市場競爭將停止”、“中國產的反感還很大”等回答，但這種安逸感是否真的已開始逐漸侵蝕我們的內室和最後防線，應該保持緊張神經。

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