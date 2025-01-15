憲法法院駁回尹錫悅方面提出的“法官回避-統一指定日期異議申請”. January. 15, 2025 08:31. by 金自炫記者、孫俊英記者 zion37@donga.com、hand@donga.com. 憲法法院14日開始審理尹錫悅總統彈劾案的首次正式辯論，但因總統缺席而在3分多鐘後結束。圍繞戒嚴違憲性等主要爭論點的攻防戰有望在16日下午2點的第二次辯論中進行。 14日下午2時，在首爾鐘路區憲法法院大審判庭舉行的尹錫悅彈劾案審理首次正式辯論期間，擔任審判長的憲法法院代理院長文炯培表示，“今天被請求人沒有出席，根據憲法法院法第52條第1款不進行辯論”，在開庭3分鐘後結束了審理。文炯培還說：“下次辯論即使當事人不出席，辯論程序也會進行。” 文炯培提到的憲法法院法條款規定，如果當事人不出席辯論，可以重新確定日期，但如果二次日期也不出席，可以以當事人不出席的狀態進行審理。當天的審判庭只有國會方面的上訴委員團和代理人團、尹錫悅方面的代理人團出席。尹錫悅以警方和高級公職人員犯罪調查處（公調處）試圖執行逮捕令導致的人身安全擔憂等為由，沒有出席。 憲法法院在辯論開始前駁回了尹錫悅方面前一天提出的“申請鄭桂先法官回避”。文炯培表示：“這是除（鄭桂先）本人外七人的一致意見。”尹錫悅方面提出，鄭桂先的丈夫是公益人權法財團‘共感’的律師，而相關法人理事長是國會彈劾訴訟代理人團的共同代表、前憲法法院法官金二洙，因此不能接受公正的審判。憲法法院沒有表明駁回回避申請的理由，但法律界從一開始就指出：“這是無須駁回理由的拖延時間。” 憲法法院還斷然拒絕了尹錫悅方面的異議申請，即統一指定五次辯論日期違反了刑事訴訟規則等。文炯培強調：“（指定辯論日期）是根據《憲法法院法》第30條第2項、《憲法法院審判規則》第21條第1項制定的，沒有適用刑事訴訟規則。因為這裏是憲法法院，不是刑事法庭。”

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