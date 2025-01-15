為了強硬保守，執政黨應與強硬保守保持距離. January. 15, 2025 08:29. . 在首次引入準聯動型比例代表制的2020年第21屆議會選舉局面中，政界人士對某一點饒有興趣。那就是，在場外集會上受到強硬保守勢力熱烈支持的自由統一黨能否進入議會。自由統一黨向強硬保守勢力招手說，“將代替議會選舉前對參加光化門集會持消極態度的自由韓國黨（經過第21屆議會選舉的未來統合黨，目前的國民力量黨）”。在比例政黨投票中，只要得票率超過3%，就可以獲得1席，在這種情況下，強硬保守勢力能否真的脫離未來統合黨，成為保守陣營關註的焦點。 但打開投票箱的結果顯示，自由統一黨的比例政黨基督自由統一黨在比例政黨投票中只獲得1.83%的得票率。當時未來統合黨人士看到這樣的結果後分析稱，“強硬保守層也優先考慮戰略投票”，被稱為太極旗部隊的強硬保守勢力也認為，齊心協力對抗文在寅政府是當時最大的課題，因此沒有離開未來統合黨。 確認保守勢力的戰略投票傾向的未來統合黨，之後在緊急對策委員長金鐘仁體制下，更改黨名為國民力量黨，將生死存亡押在了外延擴張上。金鐘仁采納了反映中立實用路線的政綱政策，並前往光州國立5·18民主墓地下跪。當時黨內也有“沒有名分的左點擊”“民主黨人搞砸黨”等不滿，但由於不斷追求中立層，最終在2021年4月7日補缺選舉中奪回了首爾市長和釜山市長的位置。 接著，李俊錫領導團隊也繼承了國民力量黨的中立外延擴張基調。作為保守政黨代表，他破例在業務開始日訪問光州，進一步支持了西進政策；通過“黨員倍增”運動，將回避國民力量黨的青年層引入黨內。持續的外延擴張展示了黨的2022年大選和地方選舉的勝利。 但不知是不是國民力量黨忘記了勝利的經驗，出現了似乎對中間階層漠不關心的舉動。特別是在尹錫悅總統的緊急戒嚴和由此引發的彈劾局面比任何時候都更需要革新的時期，該黨再次表現出只關註強硬保守層的姿態。超過40名的執政黨議員自稱是漢南洞護衛武士。他們打著“為了防止法律系統遭破壞”的旗號。但在中立層眼中，這只會與尹總統在停職期間鼓勵“與反國家勢力鬥爭到底”的信息重疊。在黨內被視為默認禁忌的場外集會上露面的議員們，現在不難看到。 政界認為，提前大選很有可能成為現實。從最近的政治情況來看，大部分人認為提前大選將成為陣營之間的激烈競爭。也就是說，哪一方拉攏更多的中立層很有可能決定大選結果。 如果提前舉行大選，國民力量黨就要在拉攏中立層方面傾斜的運動場上開始比賽。越是被強硬保守所埋沒，中間層的脫離就越像硬幣的兩面。國民力量黨多次經歷了強硬保守的“感恩”戰略投票。國民力量黨報答站街的“感恩”強硬保守派，不是馬上對他們說好聽的話，而是暫時保持距離。

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