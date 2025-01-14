要完善內亂特檢法“保密”，也要查明是否“借朝鮮搞事情”. January. 14, 2025 08:21. . 共同民主黨13日在國會法制司法委員會上表決通過了追加調查尹錫悅政府是否有外患行為的第二件特檢法案。新特檢法案中包括了韓國無人飛機入侵平壤說、研究對朝鮮境內垃圾氣球進行原點打擊說、誘導朝鮮攻擊“北方界線”說、主張向海外紛爭地區（烏克蘭）派兵、啟動對朝擴音器、擴大散發對朝傳單等6個調查對象。也就是說，要追究總統是否存在為緊急戒嚴創造名分、誘導朝鮮軍事挑釁的所謂“北風工作（借朝鮮搞事情）”。國民力量黨表示，“是要調查（對朝擴音器等）金正恩政權最害怕的軍方通常應對嗎”，在表決前退了場。 如果軍隊統帥尹總統助長了南北（韓朝）武力沖突，即使通過調查也要查明真相。在被拘留的核心參與者、前情報司令盧相元的手冊中發現了“誘導朝鮮NLL（西部海上‘北方界線’）攻擊”的親筆留言。有必要查明是他自己胡思亂想，還是記錄了當時與國防部長金龍顯的協商。共同民主黨聲稱金龍顯指示聯合參謀本部打擊朝鮮垃圾氣球原點的主張也應該得到檢驗。雖然國防部否認稱“沒有過這樣的指示，也沒有借朝鮮搞事情”，但如果屬實，有可能引發朝鮮的必然報復，演變成軍事災難。 在6個調查對象中，圍繞垃圾氣球原點打擊、誘導“北方界線”挑釁、軍隊無人飛機入侵平壤等戒嚴勢力的誘導行為是否真的存在，應該不會有太多意見分歧。但是，不要因為對朝傳單、對朝擴音器廣播一樣的通常心理戰應對，或者像出兵烏克蘭一樣在野黨也無法提供實際依據的事情，引發不必要的安保爭論。 在野黨制定的特檢法案第19條在扣押搜查國家情報院、國防部、聯合參謀本部、總統室等擁有核心軍事情報的機關時斬釘截鐵地表示，“出於安保原因，不能拒絕”。戒嚴的真相要一五一十地查明。但即便如此，也難以認為特檢已經就無限制地扣押對朝情報和作戰文件是否正確達成充分的社會共識。 大法院法院行政處已經向國會傳達了“無限制扣押軍事機密並無先例”的意見，同時還勸告，如果是和外患罪沒有直接關系的對朝情報，應立即返還並廢棄復印件。國會要查明真相，但是要通過節制的調查提高調查結論的信賴度。希望最晚在16日預告的全體會議表決之前體現這樣的擔憂。

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