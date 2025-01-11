歲月無常，傳奇投手舒爾澤-克肖也開始走上漫漫求職路. January. 11, 2025 07:35. by 姜泓求 windup@donga.com. 歲月不饒人。2010年代支配美國職業棒球大聯盟（MLB）的投手馬克斯•舒爾澤（41歲）和克萊頓•克肖（37歲）在自由簽約選手（FA）市場上很難找到新的球隊。雖然兩位選手都是3次獲得賽揚獎的名人堂熱門候選人，但今年會穿什麽樣的隊服還是未知數。 最大的原因是成績大不如前。2013~2018年連續6個賽季打滿200局以上的舒爾澤，去年受腰部手術等影響，在9場比賽中僅取得2勝4負、平均責任失分3.95的成績。據悉，留在原所屬球隊得克薩斯騎警隊的可能性較低的情況下，亞特蘭大勇士、多倫多藍鳥等球隊對引進他表現出濃厚的興趣。 關鍵是合同規模。同樣獲得3次賽揚獎的老牌投手賈斯汀•伯倫德（42歲）8日與舊金山巨人隊簽訂了1年1500萬美元（約220億韓元）的FA合同，預計這將成為參考。比舒爾澤大壹歲的伯倫德在上個賽季共參加了17場比賽（5勝6負、平均責任失分5.48）。 洛杉磯道奇隊的象征性左手投手克肖則更傾向於留在球隊。克肖去年因肩膀疼痛等原因，留下了2008年出道以來最差的成績（7場比賽2勝2負、平均責任失分4.50）。也沒有入選世界大賽大名單。考慮到他是特許經營明星，預計會與球隊達成協議，但目前道奇隊似乎把焦點放在了引進宣布進軍美國的日本投手佐佐木朗希（24歲）身上。克肖之後被評價為道奇隊王牌投手的沃克•比勒（31歲）也在去年12月以FA身份轉會到了波士頓紅襪隊。如果留守協商失敗，克肖有可能轉會到故鄉球隊得克薩斯或休斯敦隊。

한국어