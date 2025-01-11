奉俊昊最新力作《米奇17》將於下月28日在韓上映. January. 11, 2025 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. 奉俊昊導演（56歲•照片）繼獲得美國奧斯卡金像獎最佳影片獎的電影《寄生蟲》（2019年）之後，時隔6年推出的新作《米奇17》將於下月28日在韓國上映。 華納兄弟韓國10日表示：“奉導演的好萊塢電影《米奇17》將於2月28日在韓國首次上映”，“飾演主人公米奇的演員羅伯特•帕丁森也將於20日訪問韓國。”據悉，《米奇17》的全球首映日期是3月7日。 《米奇17》是繼在2020年第92屆奧斯卡頒獎典禮上獲得最佳作品獎、導演獎、劇本獎、國際長篇電影獎等獎項的《寄生蟲》之後，奉導演時隔6年推出的最新作品。影片改編自美國作家愛德華•阿什頓的2022年科幻小說《米奇7》，講述了投入冰封宇宙行星開拓的克隆人米奇的故事。 演出陣容也非常華麗。憑借電影《暮光之城》系列成為世界級明星後，通過《信條》、《新蝙蝠俠》積累作品的帕丁森擔任主演。去年憑借奈飛電視劇《憤怒的人們》獲得艾美獎最佳男主角獎的韓裔演員史蒂芬•延和在《復仇者聯盟》系列中作為綠巨人備受喜愛的演員馬克•弗魯洛也將出演。 據華納兄弟韓國公司透露，奉俊昊和帕丁森等人將於20日在韓國舉行《米奇17》的部分視頻上映會，然後進行舞臺問候等多種日程。據悉，首次訪問韓國的帕丁森在忙於拍攝下壹部作品時，表示“想去奉導演的國家”，並調整了日程。 《米奇17》在美國從去年開始被選為今年最值得期待的電影之壹，備受關註。美國有線電視新聞網（CNN）在“2025年11部值得期待的作品”中提到了該電影，並介紹稱，“雖然看起來像科幻喜劇，但通過在宇宙空間承擔危險任務的復制人，將講述黑暗、沈重的主題。”美國大眾文化媒體《綜藝》也稱這是奉俊昊導演的新科幻驚悚片，並將其與《美國隊長：勇敢新世界》、《阿凡達：火與灰》等壹起列為上半年最值得期待的作品。

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