甚至動搖盟國領土主權的“特朗普風暴”. January. 10, 2025 08:53. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 距離美國當選總統特朗普的就任儀式還有10天，“特朗普風暴”正在比預想的更猛烈地沖擊同盟國。特朗普針對加拿大、墨西哥、北約等核心同盟，不僅是一直強調的經濟霸權，還赤裸裸地暴露出侵犯被視為“不可侵犯領域”的領土和主權的可能性。有評價認為，特朗普接連發表各種侵犯主權的言論，顯示特朗普第二期“美國優先主義”的基礎是“擴張主義”。 據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間8日報道，特朗普方面正在討論將墨西哥販毒集團指定為“恐怖組織”的方案。前一天，特朗普在記者會上表示，“將把‘墨西哥灣’改名為‘美國灣’”，引發了爭議，後又暗示正在考慮以掃蕩販毒集團的名義展開軍事活動，進一步加劇了侵犯主權的爭議。另外，在表明占有丹麥格陵蘭島和巴拿馬運河的意向後，他還進一步表示，為了實現這一目標，不排除“動武選項”。《紐約時報》就特朗普的這一舉動表示：“特朗普式的‘美國優先主義’可以看作是擴張主義。類似於1898年通過與西班牙的戰爭吞並菲律賓的羅斯福總統的殖民主義。” 共和黨內有人借用過去的“門羅主義”稱之為“唐羅主義（唐納德和門羅的合成詞）”。美國第五任總統門羅在1823年通過門羅主義拒絕幹涉歐洲，同時追求美國對美洲的霸權。有分析認為，特朗普風暴比第一期更加猛烈，這將給世界安保秩序帶來緊張和不確定性，在這種情況下，人們擔心在政治混亂中領導力空白期越來越長的韓國可能會束手無策。

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