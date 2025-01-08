總統警衛處長拒絕警方的第二次傳喚…警方考慮對“阻止逮捕尹”的警衛處幹部全員立案. January. 08, 2025 08:22. by 崔元英記者、金敏智記者 o0@donga.com. 因阻止執行尹錫悅逮捕令而涉嫌“妨礙特殊公務執行”被立案的韓國總統警衛處處長朴鐘俊在警方的第二次傳喚日7日也拒絕出席。警方當天通報了第3次傳喚要求，如果朴處長繼續不應答，警方正在討論申請逮捕令的方案。據悉，警方在試圖執行對尹總統的第二次逮捕令之前，從向警衛處施壓的角度出發，正在研究對與“阻止官邸逮捕”有關的警衛處部長以上人員全部立案的方案。 當天，警察廳國家調查本部特別調查團（特別調查團）向朴處長發送了第3次出席要求書，要求他在10日之前到場接受調查。據悉，如果朴處長再不出席，特別調查團為確保其人身，正在研究申請逮捕令的方案。同時，如果警衛處次長金成勛繼續拒絕出席要求，也考慮對其申請逮捕令。 據悉，警方正在考慮除已立案的朴處長、金次長等4名警衛處指揮部人員以外，對參與阻止逮捕總統的警衛處部長以上幹部全部采取立案措施的方案。分析認為，這是為執行尹總統逮捕令的事前工作，首先從警衛處開始動手。 據悉，朴處長在3日第壹次試圖執行逮捕令時，因為警方拒絕了警衛處的支援要求，所以向警察廳代理廳長李浩榮打電話發火。當時，李代理廳長拒絕了警衛處的要求，並稱“我認為從司法角度來看，動員警力是不對的”，朴處長生氣地說“知道了”。經確認，當時實際進入官邸的警察逮捕組共有57人。全體警察投入人員為120人（機動隊除外），但其中20多人身居後方，來應對在現場以現行犯逮捕警衛處職員的情況，其余人員則在官邸外部。

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