英國牛津詞典收錄《魷魚遊戲》中登場的“Dalgona”“Hyung”. January. 08, 2025 08:21. by 李浩宰記者 hoho@donga.com. 在英國牛津大學出版部發行的英語詞典中，Netflix系列《魷魚遊戲》中登場的“Dalgona”（照片）作為標題詞被刊登。 據牛津英語詞典（OED）網站7日消息，詞典去年12月通過更新新單詞數據，收錄了“焦糖餅（dalgona）”、“哥哥（hyung）”、“練歌房（noraebang）”、“老幺（maknae）”、“燉菜（jjigae）”、“炒年糕（tteokbokki）”、“盤索裏（pansori）”等共7個韓語詞匯。 據分析，收錄“焦糖餅（dalgona）”是因為在《魷魚遊戲》第壹季中，參賽者們為了生存而展開焦糖餅遊戲。作為詞典中的例句，則摘錄了2022年10月美國日刊《波士頓環球報》有關“Netflix剛剛推出了讓粉絲們湧向焦糖餅糖果的韓國熱門作品《魷魚遊戲》。很多人為了再現這種既便宜又甜蜜的零食，都去了抖音”的文章。 有分析認為，《魷魚遊戲》對“哥哥（hyung）”登上詞典也產生了影響。作品中主人公基勛（李政宰飾）親切地稱呼非親屬關系的人為哥哥。詞典對“哥哥”的解釋是“用尊敬、愛意的表現來稱呼年長的男性朋友時使用”。 在海外K-POP粉絲之間也流行模仿《魷魚遊戲》。AESPA、TWICE等K-POP組合成員們正在社交網絡服務（SNS）上上傳身穿魷魚遊戲參加者穿的綠色運動服或粉紅色主持人員服裝的形象。Ali Express等中國網上購物中心還銷售了印有魷魚遊戲角色的“山寨”海報和靠墊等。

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