“所有政府都在撒謊”，每個慘案現場準會出現. January. 06, 2025 08:13. . 2024年12月31日，國土交通部機場政策官金洪洛（音）在務安濟州航空慘案簡報中，就“混凝土埂”爭議表示：“因為位於機場區域縱斷安全區域外，所以認為材料不受限制，所以撐起了混凝土支架。”事故客機撞上的土埂為什麽設置在那個位置，置“易碎材質”的規定於不顧，偏偏是混凝土材料，爭議越來越大。對於現場記者提出的“山坡前面是不是應該成為縱向安全區域”的指責，金政策官表示：“應該看國際規定，用英語說是‘including（包含）’，還是upto（~為止），在這裏顯出區別。”看到公務員在查明179人死亡慘案原因時暗自提出“including”和“upto”解釋問題的樣子，想起了過去不安的記憶。 2014年4月16日世越號沈船事件。第二天，海洋警察廳表示，正在動員海難救援隊（SSU）、特戰團（UDT）等，展開大規模失蹤者搜救工作，但據國防部後來公開的資料顯示，這些人根本無法進入大海。這是因為洶湧的潮流。雖然當時的海警廳長金錫均向失蹤者家屬表示投入了500多名潛水員，但當時海洋水產部長官李柱榮報告的投入人力只有“8名”。 2022年10月29日梨泰院萬聖節慘案。第二天，時任行政安全部部長的李相瑉表示“人流並沒有聚集到令人特別擔心的程度”，但事故發生之前，人們紛紛撥打112報警，這壹事實被公開。監查院在內部對該事件進行了監查，但在對外新聞發布會上卻謊稱“沒有具體的計劃”。有觀測認為，這是擔心會給政權帶來負擔。 美國媒體人伊西多爾•範斯坦•斯通揭露了1964年美國在越南戰爭過程中捏造“北部灣事件（Gulf of Tonkin Incident）”的事實。當時，美國大部分媒體都照搬了政府的發表內容，但斯通在4頁的周刊《斯通周刊》上報道說，政府的發表是虛假的。1971年公開的美國國防部機密文件顯示，斯通的報道屬實。美國《華盛頓郵報》記者出身的邁拉•麥克弗森在斯通的評傳《所有政府都在撒謊（All Governments Lie）》（文學村）中評價說：“斯通在政府的說明中關註到了混亂和事實關系不壹致、含糊其辭等奇怪的部分。” 查明濟州航空慘案的真相還有很長的路要走。圍繞混凝土埂的誕生背景和相關人士的疑問也層出不窮。過去，每當親身接觸到悲劇的原因或結果時，韓國政府就試圖用難以聽懂的文字和模糊的解釋、虛假發表來抹去責任的痕跡。 國民和遺屬期待用國土部擁有的權限和專業性“upto（抵達）”此次事故的真相，把刀鋒對準應負責任的國土部前任和現任相關人士。但是最近每當看到國土部的發表時，疑點就會不斷增加。也許他們不是事故調查的主體，而是責任和處罰對象的“圈內人”。

한국어