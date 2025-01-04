再次丟臉的公調處……“實行特檢制”的呼聲越來越高. January. 04, 2025 07:55. by 許桐準 hungry@donga.com. 有人指出，高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行因宣布12月3日緊急戒嚴而涉嫌內亂頭目的尹錫悅總統的逮捕令失敗，再次丟盡了臉面。有人批評說，這是自2021年成立以來沒有取得任何成果的新生機構接手歷史上罕見的事件後，預料之中的結局。 對尹錫悅的調查全部移交到公調處後，法律界以不信任的目光看向公調處。因為公調處自2021年1月成立以來，在約4年的時間裏沒有拘留過一名嫌疑人，也沒有拿下過一件有罪判決。對於因所謂的“教唆告發”事件被起訴的孫俊成檢察長，是唯一在一審中被判有罪，但在二審中被推翻為無罪。 當時，公調處在調查中也暴露出了漏洞。隨著對孫俊成的逮捕令被駁回，立即申請了拘留令，但再次被駁回。在對國民力量黨議員金雄辦公室進行扣押搜查時，又因違反法律程序，被取消了扣押搜查效力，這是史無前例的事情。二審法庭以沒有保障孫俊成的參與權為由，認為公調處通過檢察機關內部網“電檢”和刑事司法信息系統扣押搜查收集的證據都是“違法收集證據”，證據失去了效用。 因此，有人指出，公調處早就應該與檢察機關特別調查本部（本部長朴世鉉，漢城高等檢察廳檢察長）組成聯合調查本部。法律界相關人士表示：“如果公調處和檢察機關、警方進行聯合調查，尹總統方面就沒有拒絕的理由。”公調處曾三次拒絕檢察機關的聯合調查提議。法律界有人主張，在公調處調查擱淺之前，應該盡快實行特別檢察官制度。

한국어