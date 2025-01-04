濟州航空“加強安全運航”…3個月間共減少1900個航班. January. 04, 2025 07:55. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 濟州航空到3月為止將減少約1900個航班。 濟州航空經營支援本部長宋京勛（音）3日在首爾江西區梅菲爾德酒店舉行了有關全南務安濟州航空客機慘案的第六次新聞發布會，說明道：“1~3月將進行1900個航班的減班運行”，“行政程序結束後，將依次向預約者介紹。” 此前，濟州航空代表金利培在去年12月31日表示：“到2025年3月為止，將把冬季期間的運航減少10%~15%。我們將進壹步加強航運穩定性。”這是為了加強安全運行和減少職員的業務負擔。 據航空業界透露，濟州航空計劃縮小運營包括國內航線在內的國際航線仁川-成田、大阪、福岡、關島、香港、曼谷、峴港、保和航線。相關航線每天運營2~4個航班，預計在壹定時間內每天的航班數將減少壹半左右。釜山至成田、高雄航線等也在考慮縮減。 宋本部長表示：“現在不能考慮減少的銷售額等。考慮運航穩定性是首要課題”，“希望這次事件不要對其他航空公司的努力造成影響。”他接著說，“與遺屬協商了葬禮費及吊唁金的支援。我們會盡快發放。” 另外，國土交通部當天表示，韓美聯合調查組中又有壹名發動機制造商通用電氣（GE）加入。調查組由航空鐵路事故調查委員會12人、美國方面由聯邦航空廳1人、交通安全委員會3人、波音6人、通用電氣1人等共23人組成。調查組目前正在把從語音記錄裝置（CVR）中提取的資料轉換成文件形態，制作錄音記錄。

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