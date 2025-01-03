金與正和兩個孩子一起參加新年演出，是她的孩子嗎？. January. 03, 2025 08:43. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正去年12月31日在平壤舉行的新年慶祝演出中，被拍到牽著男孩的手和女孩並肩行走。對此，有觀察人士認為，朝鮮當局通過官方媒體公開了此前沒有正式確認過的金與正子女。據悉，韓國政府也認為他們很有可能是金與正的子女。 朝鮮中央電視臺1日報道前一天晚上的慶祝演出，公開了金與正在演出場地平壤“五一體育場”外與孩子們一起入場的樣子。 韓國政府考慮到高層幹部們以家庭為單位參加新年慶祝演出等情況，正在關註是否金與正親生子女的可能性。與一貫神秘主義的父親國防委員長金正日不同，金正恩從2022年起在主要日程上帶著女兒主愛，展現了慈愛的父母形象，因此充分有可能是公開了金與正的子女。 朝鮮沒有公開過金與正丈夫、子女及生育與否，但綜合到目前為止的各種證詞，金與正至少生過兩次孩子。2015年4月，國家情報院通過國會情報委員會全體會議報告，推測金與正將於同年5月分娩。當時國情院就金與正的丈夫向國會報告說：“雖然不知道具體是誰，但推測是金日成大學的同屆生。”2018年9月南北首腦會談時，共同民主黨議員朴智元以特別隨行人員的身份訪問朝鮮，當時對《東亞日報》表示：“朝鮮重要人物說，（金與正在2018年）4月27日板門店會談之前生了孩子，所以板門店會談時有點肉，但這次看起來比以前瘦了。”

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