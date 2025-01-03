尹錫悅依靠極右油管博主煽動矛盾……在野黨指責“又添煽動內亂罪”. January. 03, 2025 08:42. by 申娜莉記者、金智賢記者 journari@donga.com、jhk85@donga.com. 尹錫悅總統在對自己的逮捕令即將執行之前致信聚集在官邸前的強硬支持者引起了軒然大波。有人指出，尹錫悅公然勾連煽動戒嚴的極右油管博主，正在助長沖突和矛盾。政界也批判稱：“事實上下達了‘極右動員令’，應該新添煽動內亂罪的嫌疑。” 尹錫悅方面相關人士2日就尹錫悅前一天對支持者表示“正在通過實時油管看到大家努力的樣子”一事表示，“總統為了掌握官邸前的集會現場情況，正在通過各種渠道觀看”，並確認，“信件確實是總統親自寫的”。 在尹錫悅致信前一天，40多個極右油管正在官邸前集會現場直播。接到尹錫悅的信後，他們在集會上表示：“現在輪到愛國民眾回答了。逮捕組已經啟動，要值好夜班守護官邸。” 尹錫悅從任期初起邀請極右油管博主們參加就任儀式，並通過他們的渠道說明國政懸案等，與他們保持著密切的關系。他們一直就今年議會選舉結果主張“不正當選舉”，並要求尹錫悅進行緊急戒嚴。 在野黨擔心，尹錫悅發出刺激強硬支持層的信息，繼緊急戒嚴之後，有可能在執行逮捕令過程中引發極端沖突。共同民主黨院內首席副代表朴省俊表示：“這是有可能走向極端狀況的危險信號。”

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