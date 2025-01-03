從健真法師到漢堡菩薩……成為“巫俗之國”的韓國. January. 03, 2025 08:40. . “韓國檢方逮捕了‘尹錫悅總統相關’的巫師（薩滿）。” 這是當地時間去年12月18日英國《獨立報》報道被稱為“健真法師”的全成培（音，64歲）被捕消息的題目。從導語開始，就說全某是巫師。據悉，與尹錫悅夫婦有過交流的全某在2022年初因涉嫌在尹錫悅大選團隊活動而引發“巫術爭議”後，在公開舞臺上銷聲匿跡，但最近又重新浮出了水面。 在12月3日緊急戒嚴之後發生的各種事件中，登場的人物都與巫術信仰有關，因此外國媒體的關註度也越來越高。《獨立報》報道說：“擁有復雜歷史的韓國巫術信仰（薩滿教）因與政治的關聯性而引起了爭議。”其核心要義是，牽連巫術的韓國政治爭議不是一兩天的事情。不知不覺間，將韓國視為“巫術之國”的視角正在擡頭。 不只是全某一個人。被指為“戒嚴秘密人馬”的前情報司令盧相元的存在也助長了爭議。盧某以第一名的成績進入陸軍士官學校後，在軍隊中一路高升，後來因性醜聞脫掉了軍裝。此後，他居住在京畿安山市一家掛著“孩子菩薩”牌子的占蔔店。他還前往全北群山市一家占蔔店，詢問“戒嚴報告人馬”前國防部長金龍顯是否會背叛自己。盧某是不是全職巫師尚不清楚，但至少他沈迷於巫術信仰。他在京畿道安山市樂天利吃漢堡包謀劃戒嚴的事實被傳開後，甚至被稱為“漢堡菩薩”。 不應該把日常生活中為老百姓解決好奇心和郁悶的普通巫師也一起辱罵。但如果像總統這樣的掌權者沈迷於非邏輯、非科學的巫術，把這樣的人留在身邊，那就是嚴重的問題。就算對政治家來說每一票都重要，但也絕不能在身邊留這一類人。甚至有人懷疑，巫術是不是對國家主要政策或政府人士的判斷產生了影響。 這種事態有尹總統本人自找的一面。尹總統在2022年初有關全某的巫術爭議浮出水面時曾表示，“黨內相關人士介紹了（全某），我和他打過招呼”，部分承認了兩人之間的關系。他還說，“我聽說，全某（不是巫師）是大師，是個法師”，至少還知道他是在不尋常的世界裏工作的人物。盧相元與唯一承認尹總統曾與他事先商議戒嚴的親信金龍顯也是莫逆之交。此時此刻，國民們會再次想起大選競選當時尹總統在手掌上寫有“王”字並參加電視討論的樣子。 韓國是世界經濟排名第十的經濟大國，還是培養出諾貝爾文學獎獲獎者的文化強國。記者在2021年擔任常駐開羅記者時，遇到的第三世界人民都認為把韓國當作榜樣。一個埃及人還說，每當看到有關尖端技術的電影時，就會聯想到韓國。如果現在他問我“韓國到底是什麽樣的國家”，該怎麽回答呢？好象不太容易。

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