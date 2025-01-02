“Terra”創始人權道亨最終在美國受審…8項罪名最高可判處“100年有期徒刑”. January. 02, 2025 07:59. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 據悉，美國紐約南部聯邦地方檢察廳對主導2022年5月虛擬貨幣Terra•Luna暴跌事件的Terraform Labs前代表權道亨（34歲•照片•音譯）共提出了8項犯罪嫌疑。如果這些嫌疑全部被認定為有罪，最高可被判處100年以上的有期徒刑。 權某因涉嫌持有偽造護照，在黑山被捕約1年零9個月後，於去年12月31日被移交給了美國聯邦調查局（FBI）和司法當局有關人士。起訴他的紐約南部聯邦地方檢察廳是調查虛擬貨幣交易所FTX創始人薩姆•班克曼•弗裏德事件等大型經濟、金融犯罪的地方。其負責大型金融公司所在的紐約曼哈頓，被稱為“華爾街的陰間使者”。 2023年3月，權某在黑山被捕後，美國紐約南部地方檢察廳以詐騙、操縱行情的共謀、商品欺詐、證券欺詐、信息通信欺詐等8項嫌疑將其移交法院審判。其中，對商品•證券•信息通信詐騙的時間分別分為2019~2022年和2021~2022年兩次，共適用了6項嫌疑。 他涉嫌明知Terra和Luna幣價格同時暴跌的危險性，卻欺騙投資者，並涉嫌與美國投資公司共謀操縱Terra行情。2022年5月暴跌事件後銷聲匿跡的他於第二年3月在黑山首都波德戈裏察國際機場被捕。此後，韓國和美國司法當局分別要求引渡他。 如果美國聯邦地方檢察廳向權某提出的8項嫌疑全部被認定為有罪，他最高可被判處100年以上的有期徒刑。與經濟犯罪最高刑期約40年的韓國不同，美國采取並科主義，對個別犯罪進行量刑合算。據《彭博社》報道，商品欺詐嫌疑最高可判處10年有期徒刑，證券、信息通信欺詐嫌疑最高可判處20年有期徒刑，欺詐及操縱時勢的共謀嫌疑最高可判處5年有期徒刑。但是，實際量刑可能與預想的有所不同。據觀測，去年3月在壹審中被判有罪的FTX創始人薩姆•班克曼•弗裏德在7項嫌疑中最高可被判處115年有期徒刑，但宣判的刑量是有期徒刑25年。 1日，韓國法務部發表立場稱，“今後將與美方緊密合作，使罪犯在兩國受到與罪責相應的處罰，同時將徹底收回罪犯在該事件中所獲得的犯罪收益，為恢復受害者的損失而持續努力。”

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