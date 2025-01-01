高寶璟榮膺“新西蘭最高市民勛章”，成最年輕獲獎者. January. 01, 2025 08:01. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在2024巴黎奧運會女子高爾夫比賽中獲得金牌等度過最輝煌壹年的新西蘭同胞高寶璟（27歲•照片）獲得了本國政府授予的最高市民勛章。她是歷屆最年輕的獲獎者。 《美聯社》報道說：“高寶璟因對高爾夫的功勞獲得了新西蘭最高市民榮譽之壹的最高市民勛章。該勛章相當於女性騎士爵位，27歲的高寶璟成為獲得該勛章的最年輕的新西蘭人。”此前，29歲時獲得該勛章的索菲•帕斯科（遊泳）和納奧米•詹姆斯（帆船）是新西蘭國籍最年輕的獲獎者。除新西蘭國籍外，英國帆船選手艾倫•麥克阿瑟在28歲時獲得了該勛章。高寶璟表示，“我從小就不敢想自己能獲得勛章。這種榮譽不是隨便任何人都能獲得的，因此意義重大。” 高寶璟在2024年表現非常出色。隨著8月在巴黎奧運會高爾夫女子組獲得金牌，她成為最年輕的進入美國女子職業高爾夫（LPGA）名人堂的選手。去年她參加了20場比賽，共獲得3個冠軍，在LPGA巡回賽上斬獲了職業生涯第22個冠軍。她在1月的LPGA巡回賽本賽季揭幕戰希爾頓分時度假冠軍賽上奪冠，8月還捧起了本賽季最後壹場大滿貫賽事AIG英國女子公開賽冠軍獎杯。9月，她登上了克羅格皇後城錦標賽的冠軍寶座。在LPGA巡回賽5場大滿貫賽事中，在依雲錦標賽（2015年）、全日空錦標賽（2016年•現雪佛龍錦標賽）、AIG女子公開賽上均已奪冠的高寶璟，如果在美國女子公開賽和KPMG女子PGA錦標賽中的壹個大賽上奪冠，將實現職業生涯全滿貫（4個以上大滿貫賽事冠軍）。 從小就被稱為“高爾夫天才”的高寶璟還保持著各種最年輕的記錄。在2012年新南威爾士公開賽上，她創下了歷屆最年輕（14歲）職業比賽冠軍紀錄。同年，她在LPGA巡回賽上成為最年輕的冠軍，並在2015年實現了歷屆最年輕的世界排名第壹和大滿貫賽冠軍。同壹天，高寶璟在美國體育專門媒體ESPN發表的“2024年高爾夫界影響力最大的25人”中排名第10位。這是繼女子高爾夫世界排名第壹的內莉•科達（第5位•美國）之後，女子選手中排名第2高的。

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