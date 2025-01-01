美媒：“朝鮮秘密轉交陣亡通知書，要求遺屬承諾‘禁止泄露’”. January. 01, 2025 08:01. by 巴黎=常駐記者趙恩娥、李智允記者 achim@donga.com、leemail@donga.com. “當局給了在（被派遣到俄羅斯的）朝鮮特殊部隊服役的弟弟的陣亡通知書，強調‘不要對外說任何話’，還要求在文件上摁了手印。” 美國“自由亞洲電臺”去年12月30日報道說，朝鮮當局向遺屬轉交了被派往俄羅斯軍人的陣亡通知書，並要求不要向外界公布。“自由亞洲電臺”援引平安南道遺屬的話報道說：“他們在簽署‘禁止泄露’誓約後，為（家人之死）痛哭流涕地回來了。” 在朝鮮的消息靈通人士表示：“18日從價川市黨委接到了要求參加道黨委活動的通報，於是和媽媽一起去了平城（平安南道道廳所在地），接到了在特殊部隊服役的弟弟的陣亡通知書。在道黨委授予陣亡通知書的活動中，道黨幹部說‘（弟弟）為了祖國的名譽參加了神聖的戰鬥訓練，結果不幸身亡’。” 據悉，當天參加轉交陣亡通知書活動的遺屬有10人左右，陣亡者大部分屬於被派遣到烏克蘭的朝鮮軍特種部隊暴風軍團。“自由亞洲電臺”解釋說，遺屬們從國家得到優待物資，在幹部事業等方面得到優惠。韓美當局去年10月正式確認朝鮮向俄羅斯西南部激戰地庫爾斯克州派兵的事實後，朝鮮軍人陣亡的事實通過烏克蘭軍隊或當地社交媒體傳開，朝鮮內部也確認了相關內容。 ● 烏克蘭軍方：“朝鮮軍人用損壞的手榴彈進行戰鬥” 被派到烏克蘭的朝鮮軍人似乎在惡劣的條件下進行戰鬥。烏克蘭第八特殊作戰連隊的作戰下士米哈伊洛·馬卡魯克去年12月27日在接受“自由亞洲電臺”采訪時透露，自己搜索過在庫爾斯克死亡的朝鮮士兵。他說：“朝鮮士兵使用的步槍大部分是陳舊的卡拉什尼科夫步槍（AK-47），幾乎找不到對講機等現代裝備。”他表示，“朝鮮士兵佩戴的刀看起來並不實用，只是一把小短劍”，認為戰鬥武器有點差勁。他還就朝鮮軍人攜帶的手榴彈表示：“不是F-1或蘇聯式手榴彈，而是完全損壞的RGO手榴彈（主要用於防禦而非進攻的重手榴彈）。”但“自由亞洲電臺”表示，馬卡魯克沒有出示與此相關的文件或照片，因此無法確認其說法的真偽。 據推算，派往俄羅斯的朝鮮軍人達1.2萬多人，死亡人數持續增加。據“美國之音”報道，美國國防部副發言人薩布裏納·辛格去年12月30日在網上新聞發布會上表示：“約有1000名朝鮮士兵在庫爾斯克地區死亡或受傷。我認為，朝鮮軍隊在庫爾斯克地區的攻擊沒有多大效果。目前傷亡人數相當多。” ● 拜登在卸任前向烏克蘭提供大規模軍事援助 在烏克蘭因俄羅斯的波浪式攻擊而處於守勢的情況下，美國總統拜登去年12月30日承諾向烏克蘭追加提供25億美元（約合36825億韓元）的軍事援助。這是在公開宣布停止對烏軍事援助的美國當選總統特朗普就任20天前采取的措施。 拜登當天通過白宮聲明表示：“美國將在我的剩余任期內不斷努力強化烏克蘭在這場戰爭中的地位。國防部正在向烏克蘭交付數十萬發炮彈、數千發火箭、數百輛裝甲車。”據路透社報道，自2022年2月烏克蘭戰爭開戰以來，美國的軍事援助額累計已達614億美元（約合90.4422萬億韓元）。 此外，俄羅斯和烏克蘭在新年即將到來之際交換了300多名戰俘。據烏克蘭《基輔獨立報》等媒體報道，烏克蘭當局去年12月30日在俄羅斯占領的馬裏烏波爾市接手了被抓獲的本國軍人、邊防部隊、平民等189人。有分析認為，這是此次戰爭以來最大規模的換俘。

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