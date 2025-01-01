“人形機器人”被納入三星電子的未來吃食. January. 01, 2025 08:01. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子確保了國內機器人專門企業Rainbow Robotics的最大股東地位，正式進軍未來機器人事業。三星電子自2017年收購電裝•音響企業哈曼後，壹直沒有進入引人註目的新事業，但通過此次收購向人形（類人）機器人市場邁出了步伐。隨著收購現有波士頓Dynamics的現代汽車和自行開發人形機器人的特斯拉，再加上三星電子正式進軍該領域，預計今後全球人形機器人的市場“版圖”將會擴大。 ●三星電子擴大邁入人形機器人市場的步伐 三星電子31日表示，在目前持有Rainbow Robotics公司14.7%股份的基礎上，行使追加選擇權（股票購買請求權），將股份增加到了35.0%。此前，三星電子在2023年投資868億韓元，獲得了14.7%的股份。根據此次購買選擇權活動，三星電子將成為Rainbow Robotics的最大股東，在合並財務報表上，將Rainbow Robotics編入子公司。 三星電子在此次購買選擇權中追加投資的金額約為2675億韓元（以31日收盤價為準）。包括初期投資在內，共投入3500億韓元以上的資金，獲得了Rainbow Robotics的經營權。通過此次股份收購，三星電子自2017年收購音響企業哈曼以來，首次大規模追加了子公司。此前的2021年，三星電子會長李在镕表示，為了準備集團的未來，將在3年內向機器人和人工智能（AI）等新產業投資240萬億韓元。 Rainbow Robotics是韓國最早開發雙足步行機器人“HUBO”的KAIST的HUBO Lab研究組於2011年設立的機器人專門企業。三星電子計劃將本公司的AI、軟件技術與Rainbow Robotics的機器人技術相結合，加速智能型尖端人形機器人的開發。 隨著股份收購，三星電子內部也進行了組織改編。三星電子當天表示，新設了代表理事兼副會長韓鐘熙直屬的未來機器人推進團，並任命Rainbow Robotics的創業成員兼KAIST名譽教授吳俊浩（70歲）為三星電子顧問兼未來機器人推進團長。今後還將運營與Rainbow Robotics的協同效應協議體。 ●“全球市場快速增長，到2035年將超過55萬億韓元規模” 隨著對“機器人管家”、AI家電等需求的擴大，全球人形機器人市場有望在未來呈現增長趨勢。據全球投資銀行高盛去年1月的《人形機器人：AI加速要素》報告書顯示，全球人形機器人市場規模將從2025年的15億美元（約2.2萬億韓元）急劇增長到2030年的123億美元、2035年的378億美元（約55.6萬億韓元）。 對此，國內外企業也爭先恐後地進入市場。現代汽車於2020年收購美國機器人公司波士頓Dynamics，成功開發了人形雙足步行機器人“All New Atlas”和四足步行機器人“Spot”。特斯拉在2021年首次公開人形機器人Optimus，引起了人們的熱議，目標是從2026年開始大量生產。 生成型AI“ChatGPT”開發公司OpenAI也組建了機器人開發團隊，開始自主開發人形機器人。《金融時報》去年12月29日（當地時間）報道稱，AI半導體企業英偉達（NVIDIA）計劃在今年上半年（1~6月）推出相當於人形機器人大腦的“Jetson Thor”解決方案。

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