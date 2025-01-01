《魷魚遊戲2》壹公開就遭遇“收視小偷”…在中國僅在線評論就有7萬條. January. 01, 2025 08:00. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “對不起，來晚了。上傳完了。” 去年12月26日，非法流媒體網站“HooHoo TV”網站運營者“奇勛哥”上傳了Netflix系列《魷魚遊戲》第二季的7集全集，並上傳了這樣的文章。也就是說，在新作公開當天，即使不加入Netflix，也可以擅自觀看作品。截至31日，上傳到相關非法網站的新作點擊量超過了2800萬次。 去年12月26日公開的《魷魚遊戲》第二季已經開始因“偷看”而大傷腦筋。Netflix在公開前就極度註重保安，但隨著非法網站肆虐，損失正在擴大。特別是在Netflix不提供服務的中國，情況尤為嚴重。 甚至非法網站上傳的《魷魚遊戲》可以以高畫質不斷觀看。不僅可以設置韓語字幕，還可以設置英語、日語、中文字幕。NouNou TV、TVwiki、TVmong等非法網站上還出現了“已光速上傳”、“托福，節省了Netflix費用”等韓語留言。 問題是，即使發生了非法行為，也很難進行管制。上月16日，NouNou TV等非法網站運營者被拘留起訴，但10天後，新作公然流通。文化體育觀光部著作權保護科相關人士表示：“即使進行管制，也會出現只抄襲‘NouNou TV’名字的新非法網站，因此很難應對。雖然正在追蹤調查類似網站，但現實是由於建立在海外，只能切斷網絡地址（URL）。” 特別是中國的非法共享更加猖獗。目前，中國文化信息評價網站“豆瓣”上出現了7萬條以上的《魷魚遊戲》第二季評論。考慮到Netflix在中國沒有正式服務，很有可能是非法收看的。誠信女子大學教授徐敬德（音）在自己的社交媒體上指出：“和《魷魚遊戲》第壹季時壹樣，中國國內的‘偷看’現在已經成為了日常。” Netflix作為國際著作權保護團體“ACE”的會員公司，正在積極應對非法流通，但預計損失將相當大。

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