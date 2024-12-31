女明星高爾夫選手們接力向醫院捐款. December. 31, 2024 08:10. by 金正勛記者 hun@donga.com. 在2024賽季韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上獲得人氣獎的黃宥敏（21歲）等明星高爾夫選手在年末之際加入了捐贈行列。 黃宥敏30日表示，已向樂天醫療財團Bobath兒童康復中心捐贈了1200萬韓元。黃宥敏說：“希望需要康復治療的兒童能在更好的環境下接受治療。”本賽季光亞軍就拿到三次的田藝成（23歲）也參與了捐贈活動。7月，田藝成被委任為首爾順天鄉大醫院的宣傳大使，並承諾每擊出1個小鳥球，就會積攢1萬韓元的捐款。田藝成在2024賽季抓下306支小鳥球，田藝成的贊助商和粉絲俱樂部壹起募集捐款，24日向醫院捐贈了1244萬韓元。本賽季取得共同多勝王的瑪達索（25歲）也來到首爾峨山醫院，為支援小兒癌癥患者捐贈了1000萬韓元。與家人壹起幫助地區社會弱勢群體的GOLFZON NEWDIN集團會長金永燦（音）今年也繼續捐贈。30日，金會長及其家人向社會福利法人飯桌共同體福利財團首爾煤炭銀行捐贈了在1年的高爾夫回合中，每當取得小鳥球以上的記分卡成績和“Age Shoot（下場打18洞的桿數比選手自己的年紀低）”時積累的“關愛鄰裏小鳥基金”約4600萬韓元。

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