2024年的炮聲. December. 31, 2024 08:07. . 2024年最終啥也沒解決。俄烏戰爭又過一年。加沙戰爭雖然以單方面的勝負告終，但以色列不知疲倦地攻擊著敘利亞和也門。臺灣危機沒有加劇也沒有好轉，中國不斷展示新武器。 無論是俄烏戰爭，還是加沙戰爭，可能都拖不過2025年，但似乎也不會幹凈地結束。回顧1925年，世界經濟正在失去軸心，步履蹣跚。強國們正在推進經濟集團，墨索裏尼和斯大林已經掌權，希特勒即將上臺。慢慢啟動的軍備競賽正朝著14年後發生的世界大戰方向發展。 100年前和現在的情況並不完全相同，有些卻相當相似。人類能否根據過去的經驗做出明智的選擇? 明年一年，不，5年10年後，我們會知道答案。答案知道得越晚，我們就離危機越近。 人類為什麽打仗? 每個人都希望有更好的生活，幸福的未來。但沒有人認為，為了我們的幸福屠殺他人、將文明化為灰燼的行為是正確的。但是，經常會同意這樣的行動。對這一令人難以置信的變心感到困惑的學者們，經常以瘋狂的獨裁者、饑荒、致命的災難、狂熱等為由進行假設。 但餓著肚子生病的人能發動戰爭嗎？絕境、絕望雖然可以成為犯罪的原因，但並不能成為戰爭的原因。大多數侵略戰爭發生在非常健康、充滿力量、相信新世界和財富就在眼前、相信自己完全可以抓住它、認為妥協是損失、欲望是正義的時候。 希望可以在2025年做出與100年前不同的選擇。

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