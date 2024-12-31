戒嚴疊加慘案……在不安和混亂中結束的2024年. December. 31, 2024 08:07. . 2024年甲辰年正在混亂、不安和混亂中落幕。從年初起，收受迪奧包視頻、醫大突然擴招2000人、4月10日議會選舉後更加激烈的政治鬥爭、政治掮客明太均風波接連不斷。今年是國民生活中本該減輕擔憂的政治成為國政和日常生活枷鎖的一年。經濟增長率不到2%，曾經信任的半導體產業低迷等，經濟困難很大，但也有像作家韓江獲得諾貝爾文學獎一樣清涼劑一般的瞬間。 尹錫悅總統宣布12月3日緊急戒嚴，隨即被國會解除，11天後彈核案通過，總統被停職。雖然有過把歷史的時鐘撥回到1980年的暴舉，但也有立即糾正總統錯誤的民主程序，確認這一點也算是小小的安慰。盡管如此，檢察機關在公開的公訴狀中揭露現任總統催促使用槍和斧頭，代行總統權限者也遭到彈核，全南務安又發生了179人死亡的飛機慘案。1997年外匯危機、2016年彈核朴槿惠時，也曾迎來憂郁的年底，但沖擊和喪失很難與今年相提並論。 今年迎來執政第三年，很多人期待總統克服初期的失誤，使國政走上正軌，沒想到混亂反而進一步加深。其出發點就是總統夫婦，不禁令人無語。醫大擴招、介入公推、明太均語音文件等，似乎都在說“問題是總統夫婦”。即使說2024年沾染了“夫妻之亂”，也無話可說。尹總統對公調處的傳喚置之不理，還一度拒收憲法法院送達的文件。現任總統似乎不承認司法制度的態度令人驚訝。 獨斷專行的“不通領導力”因突然出臺的醫大擴招政策引發的醫政矛盾而明顯暴露。1萬名大學醫院專攻醫生為抗議而集體辭職，醫大學生開始聯合休學。痛苦則由患者和家屬承擔。在推進政策的過程中，政府誰也說不明白為什麽是2000名、以後又該怎麽做。2024年，人們簡直不敢相信國政會是這樣。尹錫悅政府強調的年金、勞動、教育改革也只剩下空話一句。 緩解郁悶心情的，是作家韓江成為首位獲得諾貝爾文學獎的亞洲女性。我們歷經迂回曲折積累的文字和思想的力量得到了世界的認可。總統彈核和韓江的瑞典頒獎典禮場面重疊的12月某一天，是韓國社會異質的兩張面孔。還有8月份巴黎奧運會上傳來的太極戰士們在弓、槍、刀等方面取得最好成績的喜訊，在彈核的瞬間引導和平集會的市民的力量也非常突出。 在一年即將結束的現在，越來越多的人擔心將於明年1月回歸的特朗普總統會給韓美同盟帶來什麽樣的困難。除了駐韓美軍的性質、修改韓美防衛費協定等安保領域之外，特朗普預告的加稅及尖端技術政策構想還有可能動搖韓國對美貿易結構。特朗普風險的不可預測性已經超越了核威脅，在憲法中稱我們為“交戰中的敵對國”的朝鮮變數反而顯得很小。現在本該是政府應該周到細密的時候，但現實是感受不到政府的存在。 眼下我們最優先的課題是通過收拾務安慘案和查明確切原因來制定未來對策。我們有著每當國難來臨時毅然破解的DNA。無論如何都會找到克服的方法，不久後會變得更加堅強。今年一年雖然確認了政治失敗，但那是政界人士的失敗，不是國民的失敗。在可能舉行總統選舉的新年裏，只要更徹底地詢問和檢驗並行使主權就行。我相信，2024年甲辰年撲向我們的混亂和黑暗，將隨著一年最後一道夕陽而消失，迎來的將是2025年乙巳年新出發的黎明。

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