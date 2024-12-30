韓國出口額緊追日本……差距202億美元，創歷史新低. December. 30, 2024 08:21. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，今年韓國的出口額比前壹年增加9%，與日本之間的差距縮小到了歷史最低水平的202億美元。 據韓國貿易協會29日利用日本財務省的出口額暫定值進行分析的結果顯示，今年1~11月韓國對世界的出口額為6223.86億美元。與日本（6425.98億美元）的差距為202.12億美元，創歷史最低水平。 兩國的出口額差距從2010年的3036億美元減少到2013年的1552億美元，到2021年（1116億美元）為止，9年間壹直維持在1000億美元左右。此後，經過2022年的632.4億美元、去年的850.35億美元，今年的差距急劇縮小。 據大韓貿易投資振興公社（KOTRA）透露，在今年1~10月世界十大出口國排名中，韓國和日本分別排在第6位和第5位。韓國從2022年的第6位下降到去年的第8位，今年又恢復至第6位，日本在最近3年裏壹直保持第5位。韓國貿易協會研究員金娜律（音）解釋說：“隨著信息技術（IT）景氣的恢復，韓國半導體、電腦出口大幅增加，再加上全球對化妝品、醫藥品等品種的需求擴大，這對縮小與日本的出口額差距做出了貢獻。” 只是明年的出口前景並不樂觀。因為韓國兩大出口市場美國和中國之間的通商矛盾，貿易保護主義正在深化，而且韓國企業不僅在美國，還積極向歐洲、東南亞等地轉移海外生產基地。國內外主要機構也預測明年韓國的出口增長率為1~3%左右，預計出口增長動力將比今年有所減弱。

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