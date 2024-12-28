匯率波動，壹度飆升至1486韓元…KOSPI盤中跌破2400點大關. December. 28, 2024 07:30. by 申亞衡記者、尹明振記者 abro@donga.com. “12•3緊急戒嚴”之後急劇猛漲的韓元兌美元匯率，因代行總統職權的韓悳洙被彈劾，盤中壹度飆升至1480韓元。以壹周收盤價（下午3時30分）為準，兩天內上漲了10韓元以上。隨著政治不確定性的增大，外匯市場面臨著自2009年全球金融危機以來的最壞情況。 27日，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天上漲2.7韓元，以1467.5韓元收盤。雖然下午上升幅度大幅減少，但上午盤中壹度暴漲至1486.7韓元。這是自2009年3月16日（1488.0韓元）以來，以盤中最高點為基準，首次貼近1480韓元水平線。從在野黨決定彈劾韓總理的26日開始，壹周的收盤價上漲了11.1韓元。 隨著匯率暴漲，外國投資者開始“大出逃”，韓國綜合股價指數（KOSPI指數）在盤中跌破了2400點大關。當天，KOSPI指數比前壹個交易日下跌24.90點（1.02%），以2404.77點收盤。匯率超過1480韓元的上午，盤中暴跌1.7%，跌至2388.33。隨著匯率上漲幅度減少，KOSPI指數的跌幅也減少了，但KOSPI指數跌破2400點大關是自20日以後時隔4個交易日發生的事情。 在韓元兌美元匯率創下15年來的最高值的情況下，政界仍然展開了“責任在於妳”的攻防戰。共同民主黨代表李在明當天在最高委員會議上表示：“匯率從國務總理韓悳洙（前壹天）表明無謂立場的那壹刻開始突然飆升”，“包括國民力量在內的內亂庇護勢力妨礙彈劾，使本來就艱難的民生經濟跌入谷底。”國民力量代行代表兼院內代表權性東針鋒相對地表示：“（匯率暴漲）是因為對代行總統職權的韓悳洙的彈劾訴訟，使人們對大韓民國系統整體運轉良好、穩定的信任完全崩潰。”

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