尹伊娜：“LPGA第壹年想獲得新人獎，希望未來能登上世界排名第壹寶座”. December. 27, 2024 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “將徹底準備夢想舞臺上的第壹個賽季，以新人王為目標奮力前進。” 將於新年首次參加美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽的尹伊娜（21歲）26日在首爾永登浦區Lunamiele會議廳舉行記者招待會，表明了“想成為最佳新人選手”的抱負。尹伊娜在11日結束的LPGA巡回賽資格（Q）系列賽最後壹場比賽中，以1~5輪合計低於標準桿15桿共343桿的成績單獨排在第8位，獲得了賦予前25名的明年LPGA巡回賽參賽權。 尹伊娜在本賽季韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽共參加了25場比賽，包括1次冠軍和4次亞軍在內，共14次進入前10名，並登上了大獎和獎金王（12.1141億韓元）、最低桿數獎（平均70.05桿）等個人頭銜3冠王寶座。開球平均飛行距離為255碼，排在第二位。雖然尹伊娜在韓國舞臺上度過了最輝煌的賽季，但在與全世界選手競爭的Q系列賽中未獲得第壹名。在被問到“妳認為誰會成為新人王的競爭者”時，尹伊娜回答說：“很多選手都擁有出色的技術，所以很難說哪壹位是競爭者。”她還說：“最大的競爭對手是我自己。如果能夠戰勝懶惰，每天都有進步的話，我可能會更接近新人王。”此前的LPGA巡回賽上，從1998年的朴世莉開始到去年的柳鮭瀾，共有14名韓國選手登上了新人王寶座。 尹伊娜表示，在適應LPGA巡回賽後，希望不斷取得好成績，並在未來登上女子高爾夫世界排名第壹的位置。她說：“從長遠來看，我想在登上世界第壹的位置後，長久地保持這個位置。在奧運會上獲得金牌也是壹件讓人產生欲望的事情。” 尹伊娜計劃於明年1月19日出國，在美國得克薩斯州達拉斯進行訓練。明年2月6日（當地時間）開幕的奠基人杯有望成為尹伊娜的LPGA巡回賽首秀。尹伊娜表示：“要想成功適應美國舞臺，必須完善短桿能力。”她說：“在舉行Q系列賽的過程中，我感受到了短桿的重要性。在特性與韓國不同的美國草地上，要想把（球）貼近旗桿，需要多種技術。” 尹伊娜在2022年6月的韓國女子公開賽上打出“誤球 Play”，同年9月被韓國女子職業高爾夫協會處以停賽3年的處罰。她在今年賽季之前從協會得到了減輕處罰（1年零6個月），通過4月的國內揭幕戰鬥山We've冠軍賽回到了球場。國內高爾夫界也有人對成為KLPGA巡回賽人氣明星的尹伊娜在減輕處罰後只參加壹個賽季的比賽就前往美國舞臺表示不滿。 尹伊娜說：“能和國內粉絲壹起度過這壹年，感到非常幸福。如果去美國，在國內比賽的次數會減少，有些遺憾，但我認為在LPGA巡回賽上展現自己成長的面貌應該也會讓粉絲們感到幸福。” 尹伊娜當天表示，為了對高爾夫希望之星有所幫助，將向大韓高爾夫協會和韓國女子職業高爾夫協會各捐贈1億韓元，共捐贈2億韓元。她說：“我為了高爾夫的發展能做的事情就是幫助青少年選手。希望這能成為在艱難的環境中培養夢想的選手們希望的種子。”

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