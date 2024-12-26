在拍攝完“安重根被處決”的最後壹場戲後，玄彬也硬咽了. December. 26, 2024 07:41. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “高麗亞烏拉！高麗亞烏拉！高麗亞烏拉！” 1909年10月26日，哈爾濱火車站。安重根（玄彬飾）在狙擊伊藤博文（佩裏•弗蘭克飾）後，毫無懼色地站在原地以俄語高喊“大韓獨立萬歲”。現場沒有人為舉事成功歡呼或壹起高呼萬歲。看到舉事的俄羅斯人只能幹巴巴地看著安重根，不置可否。攝像機鏡頭也只是淡淡地照著被軍人拖走的安重根而已。 24日上映的電影《哈爾濱》講述的是安重根義士的獨立運動故事。影片記錄了從1908年安重根率領的鹹鏡北道新牙山戰役到1909年暗殺伊藤博文等約1年的時間。得益於該片在電影界的重要節點平安夜上映，首日吸引了約38萬名觀眾。 這次新作的特點是不遵循票房公式。沒有讓人心動的豪爽的動作戲，也沒有讓男人們熱血沸騰的友情。在新牙山戰鬥中，他們拿著石頭和刀子，互相慘烈廝殺，展現了獨立軍的鬥爭是多麽殘酷。就像紀錄片壹樣。禹敏浩導演19日在接受媒體采訪時表示：“我認為安重根義士不會是超人。我不想把他描繪成與我們相距甚遠的英雄。” 由於投入了300億韓元的制作費，華麗的影像也值得壹看。安重根為了和同盟的同誌們壹起尋找炸藥而穿越沙漠的場面更顯生動。從安重根在凍僵的豆滿江上仿徨的場面中可以感受到他所經歷的寒冷和苦惱。該場面是在蒙古霍布斯谷湖零下40度的寒冷中拍攝的。演員玄彬說：“這部電影在精神上比體力上更累”，“在拍攝完安重根被處決的最後壹場戲後，好像硬咽了。” 但是缺乏電影的趣味性。雖然把焦點放在了安重根的內心，但是除了失去同誌仿徨的樣子之外，缺乏能夠產生共鳴的因素。獨立軍中有密探的設定沒能延續到能夠引起緊張感的縝密的伏筆或構成。與分別吸引1270萬名和750萬名觀眾的《暗殺》（2015年）、《密探》（2016年）等類似題材的電影相比，作為商業電影的缺點尤為突出。 電影界正在關註新作能否在與26日公開的奈飛系列《魷魚遊戲》第二季的競爭中發揮力量。部分人評價說，這是壹部講述領導能力的作品，因此與目前的政治狀況相吻合，有可能大賣。特別是，韓國歷史博物館從今年10月開始舉辦安重根義士的哈爾濱義舉特別展等，在年輕壹代中間刮起了“安重根旋風”，因此影片能否大賣備受關註。

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