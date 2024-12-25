大谷翔平第三次獲得AP“年度最佳男運動員”大獎. December. 25, 2024 07:52. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）豪門球隊洛杉磯道奇隊的日本超級明星大谷翔平（照片）被選為美聯社評選的“年度最佳男運動員”。 美聯社24日報道說，根據本公司及會員公司的投票結果顯示，大谷翔平在全體74票中獲得48票，位居第壹。大谷翔平輕松領先獲得2024巴黎奧運會遊泳4冠王的萊昂•馬尚（法國•10票）、今年在大師賽和巴黎奧運會等比賽中奪冠的男子高爾夫世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒（美國•9票）。與大谷翔平壹起入圍“年度最佳男運動員”候選名單的MLB紐約洋基隊的巨炮投手阿隆•賈奇（美國）只獲得了1票。 這是大谷翔平繼效力於洛杉磯天使隊的2021年和2023年之後第三次當選美聯社評選的“年度最佳男運動員”。大谷翔平與三次獲得該獎項的“籃球皇帝”邁克爾•喬丹（美國）並駕齊驅。獲得該獎最多的男運動員是“高爾夫皇帝”泰格•伍茲、美國職業籃球（NBA）的傳奇人物勒布朗•詹姆斯、“自行車皇帝”蘭斯•阿姆斯特朗（以上美國）等，分別4次當選。大谷翔平在接受美聯社采訪時表示：“在日本長大時開始就很仰慕喬丹和伍茲。不勝榮幸。希望明年也能再次獲得該獎項。” 在本賽季即將到來之際，以10年7億美元（約1.195萬億韓元）的合同轉會到道奇隊的“二刀流”大谷翔平因肩部手術余波只作為指定擊球手參加了比賽，但憑借出色的擊球實力，被評為常規賽國家聯盟最有價值球員（MVP）。特別是他取得了54記本壘打和59次盜壘，在MLB歷史上首次實現壹個賽季“50本壘打-50盜壘”記錄，道奇隊也成功登上了世界大賽的冠軍寶座。肩部手術後正在恢復中的大谷翔平有望在明年賽季再次兼任投手和擊球手。大谷翔平表示：“我個人的目標是，在明年開幕比賽之前將身體狀態調整到最佳。雖然從開幕比賽起投球會很好，但是會根據情況決定投球開始時間。” 美聯社評選的“年度最佳女運動員”將於25日公布。

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