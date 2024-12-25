消費心理遭遇“戒嚴寒流”，繼新冠疫情後最大跌幅. December. 25, 2024 07:52. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 緊急戒嚴以後，隨著對政局的不安感增大，年底消費心理迅速凍結。據調查，受內需停滯直接打擊的個體戶因收入和信用度下降，債務負擔增加。 24日的韓國銀行“12月消費者動向調查結果”顯示，本月消費者心理指數為88.4，比11月下降12.3個百分點。這是自2020年3月（-18.3點）新冠爆發初期以來的最大跌幅。指數本身也是自2022年11月（86.6）以來的最低水平。該指數是反映消費者對整個經濟狀況心理的指標，高於100為樂觀，低於100則為悲觀。上個月（100.7）還在100以上，但隨著本月3日實施緊急戒嚴以後政局不穩，出現了大幅下降。特別是其構成指數中，當前經濟判斷（52）和今後經濟展望（56）均比上個月暴跌18個百分點。 韓國銀行統計調查組組長黃熙珍（音）表示：“因擔心美國大選結果導致出口放緩，11月消費者心理指數下降，本月初的緊急戒嚴事態是進一步拉低指數的主要原因。” 消費心理驟冷使原本就因內需停滯而被逼到極限的個體戶們更處於懸崖邊上。韓國銀行當天的金融穩定報告顯示，今年第三季度末個體戶的貸款滯納率為1.70%，是自2015年第一季度（2.05%）以後9年來的最高值。特別是脆弱個體戶的貸款滯納率達到11.55%，是2013年第三季度（12.02%）以後11年來的最高值。此外，在低收入、中等信用以上的個體戶中，降至低收入階層（收入下遊30%以下）的人口就達2.2萬人，低信用個體戶今年也增加了5.6萬人。

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