烏克蘭：“俄羅斯向朝鮮軍人提供假身份證，掩蓋派兵事實和戰場損失”. December. 24, 2024 08:24. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，被派遣到俄羅斯的朝鮮軍人用假俄羅斯身份證隱藏身份。據分析，這是俄羅斯方面為了隱瞞朝鮮派兵的事實而制造的。還有人主張，俄羅斯正在大舉動員朝鮮軍隊收復領土的人海戰術。 烏克蘭特種作戰部隊22日在與俄羅斯展開激戰的俄羅斯西南部庫爾斯克州公開了射殺3名朝鮮軍人後獲得的3張軍用身份證。每張身份證上都標有俄羅斯名字：金-康-索拉特•阿爾伯塔維奇、東克•詹•蘇洛波維奇、貝萊克•阿加納克•卡波羅維奇。但是簽名欄上分別用不同的字體寫著李大赫、趙哲浩、方國鎮等韓文。 據烏克蘭方面介紹，通常俄羅斯軍用身份證上都有所有者的照片和簽發機關的印章。但是這次獲得的身份證上沒有照片和印章。另外，三張身份證的出生地都標記為俄羅斯前國防部長謝爾蓋•紹伊古的故鄉圖瓦共和國。特殊作戰軍主張：“俄羅斯試圖隱瞞戰場上的損失，掩蓋朝鮮軍隊的存在。” 烏克蘭媒體《歐洲時報》當天報道說：“俄羅斯軍隊為了收復庫爾斯克州，正在動員朝鮮軍隊。”在此過程中，雖然發生了數百名朝鮮軍人死傷者，但並沒有改變戰術。據此間媒體報道，俄軍21日為突破烏克蘭軍隊占領的庫爾斯克山脊，試圖向馬拉雅•洛克尼亞、切爾卡斯科耶•福雷奇諾耶、魯斯科耶•福雷奇諾耶（地名音譯）等地發動步兵攻勢。該媒體還把動員朝鮮軍隊的戰術稱為“人浪（human wave）)”和“絞肉機（meat grinder）”。但據悉，由於烏克蘭軍隊構築炮兵陣地，而且還是難以隱藏的原野地區，所以傷亡人數正在增加。 另據悉，俄羅斯軍隊內部對派遣朝鮮軍隊的不滿情緒日益高漲。烏克蘭媒體RBC援引烏克蘭軍隊對俄軍戰俘進行審問的內容報道說：“他們（朝鮮軍隊）不在乎如何前往哪裏。真是壹群瘋狂的人。” 也有證言稱，部分朝鮮軍人不小心操作了武器。據RBC報道，壹名俄羅斯軍俘虜說：“朝鮮軍人在訓練場向我軍士兵的腿開槍，助教還中彈。”他接著說：“他們不關心是烏克蘭無人機還是俄羅斯無人機，只要是飛行的，不管是什麽都會發射並擊落。” 另壹位俄軍俘虜說“我們糧食中最好的是蕎麥粥，但朝鮮軍吃的是熏煮香腸”，對朝鮮軍的好待遇表示不滿。

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