“3日以來訂單幾乎中斷”……戒嚴後風暴沖擊中小企業. December. 23, 2024 08:02. . 在經濟停滯長期化和來自中國的低價物量攻勢下呻吟的中小企業，受到了緊急戒嚴事態的沖擊，面臨著枯死危機。《東亞日報》采訪組見到的中小企業代表們紛紛訴苦：“比外匯危機更困難”“疫情期間反而更好”等。大邱城西工業園區的纖維加工企業因3日戒嚴事件海外客戶的訂單中斷，京畿道華城的一家玩具企業堆放著價值18億韓元的模具進入了剛開業就停業。 最近中小企業中央會以513家出口中小企業為對象實施的實態調查中，26%的企業表示因國內政治混亂而遭受直接或間接的損失。特別是海外客戶以韓國政局不穩定為由推遲、取消或減少合約的損失接近一半。受此影響，隨著工廠停產或產生需要支付給合作企業的違約金，擔心流動資金危機的企業逐漸增加。此外，匯率應對能力薄弱的中小企業在金融危機後時隔15年突破1450韓元的高匯率下束手無策。 國內中小企業在緊急戒嚴事態發生之前，也因飆升的人工費和原材料價格而陷入苦戰，再加上中國產低價產品的攻勢、內需停滯、出口放緩等，處於四面楚歌的狀態。今年10月交拍賣的待售工廠已達到3年零7個月以來的最高值，今年前10個月以中小企業為中心申請破產的企業也超過了以年為基準的歷史最高值。再加上戒嚴、彈核引發的國政癱瘓事態，中小企業加速接連破產令人擔憂。 中小企業占全體企業的99%、雇傭的80%以上，是韓國經濟的基礎。如果根基動搖，地方經濟將接連受到打擊，雇傭基礎崩潰，韓國經濟很有可能陷入難以恢復的停滯狀態。這就是要盡快解除阻礙中小企業的工作時間限制等產業限制，積極制定支援暫時陷入流動性危機的企業方案的原因。“這樣下去，產業生態界將超越不景氣而枯死”的呼籲不能聽過就過。

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