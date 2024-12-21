共同調查本部要求“尹錫悅25日上午10點到公調處接受調查”. December. 21, 2024 07:36. by 宋有根記者、李相煥記者 big@donga.com、payback@donga.com. 正在調查宣布“12·3”非法緊急戒嚴事件的共同調查本部20日向涉嫌內亂頭目（首領）等的尹錫悅總統發送了第二次傳喚書，要求其“25日到案接受調查”。之前拒絕第壹次到案要求的尹錫悅是否出席備受關註。如果尹錫悅前往，將成為以犯罪嫌疑人身份到調查機關接受調查的大韓民國首位現任總統。 20日上午，由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家調查本部特別調查團、國防部調查本部組成的共同調查本部表示，已向尹錫悅發送了要求“在25日上午10點之前到京畿道果川市政府果川大樓內公調處大樓報到”的通知。此前，針對尹錫悅的調查由檢察機關、警察、公調處分別進行，最近被統壹為公調處。 共同調查本部當天以公調處部長檢察官車正賢（音）的名義，向尹錫悅官邸和總統室總務秘書室、附屬室等3處發送了特快專遞和電子公文。尹錫悅的嫌疑是內亂首領和濫用職權妨礙行使權利。此前，在第壹次發送通知時，曾嘗試托人傳達，但總統警衛處等拒絕領取。 據悉，共同調查本部之所以將聖誕節25日定為到案日期，是因為考慮到總統的警衛問題等。因為是史無前例的現任總統接受調查，所以將日期定為出入辦公樓人員較少的公休日。尹錫悅方面可能會以可能出現的警衛問題為借口再次拒絕出席，因此也有從根本上杜絕到案的意圖。 尹錫悅25日是否會出席還是個未知數。此前，尹錫悅沒有回應公調處提出的“18日之前到案”的第壹次要求。也沒有回應檢察機關特別調查本部“在15日之前到案接受調查”的通知。此後，檢察機關21日也通報“出來接受調查”，但隨著事件移交到公調處，該調查告吹。尹錫悅方面的石東炫律師20日在與記者的通話中表示：“在距離（25日）期限還剩的情況下，現在不能隨便說三道四。”石東炫前壹天在首爾高等檢察廳前對記者說：“將在聘請律師團後表明（是否到案）。”公調處表示：“以20日為基準，還沒有提交選任律師文件。” 當天，警方特別調查團（團長禹鐘壽）表示，對代行總統職權的國務總理韓德洙和總統警衛處處長朴鐘俊的調查也已結束。14日，在國會通過總統彈劾案之前，韓德洙接受了當面調查。據悉，朴鐘俊接到尹錫悅的指示，在宣布戒嚴3小時前將警察廳長趙誌浩和首爾警察廳長金峰植叫到了首爾鐘路區三清洞的總統安全屋。

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